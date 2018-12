Zelfs als schaalmodel is deze miljoenen-Ferrari peperduur

Een schijntje van de prijs van het origineel is ook hier nog vreselijk veel geld.

Het is één ding om een gedetailleerde replica te maken van een iconische auto, maar het is ook mogelijk om het ultieme uiterste op te zoeken en álle details over te nemen. Dit is precies wat schaalmodelmaker Amalgam heeft gedaan met deze 1:8 kopie van de allerlaatste Ferrari 250 LM die de Italiaanse sportwagenfabrikant heeft gebouwd.

Amalgam heeft nauw gekeken naar foto’s die zijn genomen tijdens de 24 uur van Le Mans van 1965 om de replica te maken. De 250 LM in kwestie is een van in totaal twee exemplaren die dat jaar door Jacques Swaters‘ Ecurie Francorchamps tijdens de 24-uursrace werden ingezet. Chassisnummer #6313, in de wedstrijd bestuurd door Pierre Dumay and Gustave ‘Taf’ Gosselin, was goed op weg in de wedstrijd, maar kreeg op de beslissende zondagochtend te maken met een flinke klapband. Het in het rond slaande rubber verwoestte het aluminium plaatwerk van de racer, zoals ook te zien is op de foto’s. Mede dankzij de schade was het Frans-Belgische duo niet in staat om de leider bij te halen, waardoor de coureurs uiteindelijk als tweede eindigden.

Omdat de 250 LM met zijn in het midden gelegen 3,3-liter V12 maar in beperkte oplage was gebouwd en ook nog eens op de openbare wegen bestuurd mocht worden, schoten de prijzen van de auto in de jaren daarna als een raket in de lucht. Sterker: een van deze 32 Ferrari’s werd enkele jaren geleden nog verkocht voor meer dan 18 miljoen dollar.

Helemaal vreemd is het dus niet dat een hypergedetailleerd schaalmodel, waarop zelfs de modderspetters van het fenomenale origineel te zien zijn, eveneens de nodige euro’s mag kosten. Het product van Amalgam kost liefst 15.590 euro.