Dit is Cristiano Ronaldo’s nieuwe daily driver

Een man vindt zijn match.

Stervoetballer Cristiano Ronaldo van Juventus hoeft allang niet meer te voetballen voor zijn geld. De geboren Portugees heeft een geschat vermogen van, pak ‘m beet, een half miljard euro en kan zodoende alles kopen wat hij maar wil hebben.

De razendsnelle en behendige Ronaldo heeft duidelijk een voorliefde voor de betere automobiel. De voetballer heeft meerdere Bugatti’s en rijdt daarnaast in een schitterende Ferrari F12tdf. Voor Ronaldo was het echter tijd een auto te vinden waarmee hij zich kan vereenzelvigen. In de McLaren Senna heeft hij de juiste bolide gevonden.

De Senna is immers een superauto in de meest pure zin van het woord. Hoewel hij zeker geen schoonheidsprijs zal winnen, is het een beestachtige auto op het circuit en de openbare weg. Met zijn 800 pk sterke V8, geniale onderstel en baanbrekende aerodynamica doet hij onder voor weinig andere wagens.

Ronaldo kreeg deze week overigens al een voorproefje van ongekende snelheid, toen hij een bezoek bracht aan de Formule 1-paddock in Monaco. Aldaar was Cristiano te gast bij het team van Mercedes en sprak hij bij met vriend Lewis Hamilton.