Senna: “Senna zou Senna super hebben gevonden”

Senna kan het weten.

Dit weekend stond in Goodwood alweer de 77ste Members Meeting op de kalender. Het is zeg maar de kickoff van het raceseizoen voor Goodwood, waar later dit jaar natuurlijk ook weer het Festival of Speed en de Revival georganiseerd zullen worden. Daarbij is de members meeting net als de andere evenementen in Goodwood natuurlijk vooral ook soooo fancy. Oké, misschien net wat minder dan de Revival.

Hoe dan ook, een van de deelnemers was dit jaar Bruno Senna, voormalig F1 coureur en ‘neefje van‘. De vriendelijke Brazo gaf acte de présence in een heuse McLaren Senna GTR. Moet toch een apart gevoel zijn om in een auto te rijden die je naam draagt, al zeggen haters altijd dat Bruno eigenlijk Lalli heet. In Zuid-Amerika is het namelijk gebruikelijk dat de achternaam van kinderen bestaat uit de eerste achternaam van de vader en de eerste achternaam van de moeder. Bij Bruno is dat echter omgedraaid, wat voor de wet op zich oké is, mits je dat vervolgens bij alle kinderen doet.

Enfin dit Sierd de Vosesque uitstapje even daargelaten, werd Bruno na zijn uitstapje in de Senna uiteraard de onvermijdelijke vraag gesteld: wat zou zijn wijlen oom gevonden hebben van de auto? Het is namelijk nogal ambitieus van McLaren om een auto te vernoemen naar de meest spraakmakende man die ooit in een F1 auto van het merk klom.

Bruno denkt echter dat dat wel goed zit. Ayrton ging het volgens hem namelijk altijd om het pure rijden en dat is precies wat de Senna diens bestuurders te bieden heeft, ondanks dat de auto natuurlijk wel traction control heeft. We kunnen zelf grotendeels wel meegaan in deze redenatie, want de auto heeft een bak power zonder elektro-goodies en is (daardoor) behoorlijk licht. Het is eigenlijk een soort moderne Ferrari F40, alleen dan lelijker. Dat laatste is overigens slechts mijn eigen mening.

Met dank aan Maurice voor de tip!