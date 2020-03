Feyenoord verruilt Opel voor BMW

Zijn de spelers eindelijk van die Opels af.

Voetballers staan bekend om hun voorliefde voor dikke auto’s. Dik kan in daarbij vaak vrij letterlijk opgevat worden. Met die wetenschap is het niet waarschijnlijk dat de Feyenoorders stonden te springen toen bekend werd dat ze door Opel gesponsord zouden worden. Als je dagelijks in een Bentley of Rolls-Royce rijdt is een Opel toch een beetje een downgrade. De spelers kunnen nu opgelucht ademhalen.

Het merk dat voor Opel in de plaats komt, past al een stuk beter bij de voetballers. Feyenoord heeft namelijk een miljoenendeal gesloten met BMW. Vanaf volgend jaar mag de selectie acte de présence geven in auto’s van het Beierse merk .

Opel was van 2013 tot 2017 hoofdsponsor. Daarna bleef het merk nog als partner verbonden aan Feyenoord, maar dat is binnenkort ook afgelopen. Na Toyota, Volkswagen en Opel hebben de Rotterdammers nu eindelijk een premium-sponsor weten te strikken.

Een voetbalteam van het kaliber van Feyenoord heeft een aardige vloot nodig. Alles bij elkaar hebben ze een wagenpark van zo’n 140 auto’s. Een serieuze deal dus. Breeman, de lokale BMW-dealer, is nauw betrokken geweest bij de gesprekken met Feyenoord.

Ajax heeft al jaren Mercedes als sponsor. Bij PSV hebben ze het ook niet slecht bekeken met Alfa Romeo als sponsor. Als Feyenoord-speler zou je daar toch een beetje een minderwaardigheidscomplex van krijgen. Met de nieuwe sponsor hoeven zich ze zich eindelijk niet meer te schamen. Dat wil zeggen, als ze grote nieren niet al te genânt vinden. Gezien de smaak van voetballers zal dat echter geen probleem vormen.

Foto: Een BMW i8 bij de Kuip, gespot door @kuifje

Bron: AD