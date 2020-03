Europese autoverkopen kelderen

En dat is niet alleen de schuld van het coronavirus.

Ook voordat alle fabrieken dicht moesten was er voor de autofabrikanten al geen reden voor een feeststemming. De eerste twee maanden daalden de autoverkopen in de Europese Unie met respectievelijk 7,5% en 7,4% ten opzichte van vorig jaar. In totaal werden er vorige maand uiteindelijk 957.052 op kenteken gezet. Dit blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA.

Hoewel het in deze tijden makkelijk is om alles op het conto van het coronavirus te schrijven, spelen er uiteraard meer factoren een rol. De verzwakking van de wereldwijde economie bijvoorbeeld, maar ook veranderingen van belastingmaatregelen. In diverse landen zijn met ingang van met ingang van 2020 de belastingregels ongunstiger geworden, wat ervoor zorgde dat mensen hun nieuwe auto nog in 2019 aanschaften. Een beetje zoals de stormloop op de Model 3 die we in Nederland zagen.

Ondanks dat zijn de autoverkopen in Nederland juist minder hard gedaald dat in andere EU-landen. Er is dus toch nog wat positiefs te melden. In januari daalden de verkopen met 6% ten opzichte van 2019 en in februari stegen de verkopen zelfs licht met 0,3%. Bij elkaar is dat een daling van 3,6%, terwijl de daling Duitsland 9% was en in Frankrijk 7,8%.

Van de grote automerken had vooral Mazda het zwaar. Ze zagen de autoverkopen in de EU namelijk dalen met 30,2%. Honda had ook geen goede twee maanden met een daling van 24,1%. Het was niet zo dat alle Japanse merken erop achteruit gingen. Er werden namelijk 11% meer Toyota’s verkocht en zelfs 35% meer Lexussen (of is het Lexi?).

De daling van de Europese autoverkopen vond eigenlijk al plaats voordat het coronavirus heel de maatschappij overhoop gooide. Het is pas sinds deze maand dat de meeste landen echt rigoreuze maatregelen zijn gaan nemen. Voor de komende maanden zullen de autofabrikanten waarschijnlijk maar al te graag tekenen voor een daling van 7,4%.