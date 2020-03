FIA haalt de F1-zomerstop naar voren

De eerste stap richting een herziene kalender is gezet.

Sinds vorige week de GP’s van Australië, Bahrein en Vietnam afgelast werden, in navolging van China, zijn de speculaties niet van de lucht. De zomerstop speelde daarbij een cruciale rol bij de invulling van een nieuwe F1-kalender. Om het seizoen nog te redden moest die wel benut worden, zoals onder meer Ross Brawn aangaf. FIA maakt vandaag officieel bekend dat de zomerstop verplaatst wordt.

Het zomerreces stond eigenlijk gepland van 3 tot 27 augustus, tussen de GP van Hongarije en de GP van België. Om op de huidige crisissituatie in te spelen heeft FIA nu de reglementen gewijzigd. Dit betekent concreet dat de officiële ‘zomerstop’ van de F1 gehouden zal worden in maart en april. Alle teams hebben hiermee ingestemd. Niet alleen het moment van de zomerstop is gewijzigd, maar ook de duur. Normaal gesproken duurde de shutdown 14 dagen. Dit is nu verlengd naar 21 dagen.

De consequentie hiervan is dat de teams deze periode niet kunnen gebruiken om de auto’s verder te ontwikkelen. Voor 21 opeenvolgende dagen mag de auto niet verder ontwikkeld worden. Helmut Marko liet eerder weten dat de fabrieken van Red Bull open blijven en dat ze gewoon doorgaan met het ontwikkelen van auto’s. Dat gaat nu dus niet door. Voor Ferrari is dit in ieder geval goed nieuws, want zij hebben hun deuren sowieso al moeten sluiten.

De grote vraag is nog steeds welke F1-races dan tijdens de zomerstop ingehaald zullen worden. Zandvoort…? Is dat praktisch wel haalbaar? En wanneer worden de overige races ingehaald? Er valt nog genoeg te speculeren voordat we het volgende bericht van FIA te horen krijgen.