FIA doet eng, checkt Whatsapp berichten

Het probleem als je regels maakt: automatisch creëer je mensen met macht die een en ander moeten controleren. Maar wie controleert de controleurs?

Vruuuuuger was het allemaal simpel in de Formule 1. Er was ongebreidelde, Darwinistische competitie tussen de teams. Natuurlijk was er een technisch reglement. Maar alle zaken naast het bouwen van de auto waren de zaak van het team en alleen die van het team. Dus klopte je aan bij een sigarettenfabrikant om zoveel mogelijk geld binnen te slepen. Daarmee hoopte je de beste mensen aan te trekken, die dan vervolgens de beste auto moesten bouwen.

In de loop der jaren is een en ander veranderd. Sponsoring uit bepaalde hoek mag al een tijdje niet meer. Maar nog veel ingrijpender is natuurlijk de invoering van het budget cap. De ideeën hierachter zijn op het eerste oog best logisch. Door het invoeren van een maximaal bedrag dat teams mogen uitgeven, wordt de competitie versmald van een wedstrijdje geld aanboren naar een wedstrijd…euhm…racen.

Daarnaast zou je verwachten dat teams wat dichter bij elkaar komen qua performance, wat goed is voor de show voor de neutrale fan. Tenslotte maakt het de afzonderlijke teams financieel gezonder, waardoor de vele faillissementen die de sport in het verleden gekend heeft een stuk minder vaak voor zouden moeten komen. Velen zullen deze beoogde effecten niet heel vervelend vinden.

Maar er is wel een keerzijde. Big brother wordt overal steeds groter. Niet alleen voor verkeershufters, maar ook voor alle EU burgers. Hoe controleer je namelijk of deze complexe organisaties zich aan de regels houden? En hoe ver mogen zij gaan? De FIA heeft hiervoor een aantal mensen aangesteld (inmiddels tien). En kwaliteitspublicatie De Telegraaf weet te melden dat deze tien mensen feitelijk carte blanche hebben om de privacy van F1 teammedewerkers te schenden.

Lades opentrekken, mails bekijken en whatsapp checken

De controleurs gaan daarin erg ver. Kennelijk zo ver dat ze volledige toegang tot alles eisen bij de teams. Laden worden opengetrokken, emails bekeken en whatsapp berichten gecheckt. Aan de ene kant kan je zeggen dat het nodig is. Aan de andere kant is zoiets ook wel eng. De FIA is geen politie-instantie of iets dergelijks. Dus dat zij toegang eisen tot deze zaken, gaat behoorlijk ver.

Niet zelden hebben we gezien hoe zoiets kan degenereren tot tyrannie, persoonlijke verdachtmakingen op twijfelachtige gronden en andere onverkwikkelijkheden. De teams en hun medewerkers moeten er maar op vertrouwen dat de Cost Cap Administration niet vol J Edgar Hoover gaat en politieke tegenstanders onheus afschildert als communisten, of iets dergelijks. Wat als Toto stiekem pikante whatsapp berichten stuurt naar het hoofd strategie van Red Bull? Een goed bedoeld plan, kan zo snel verworden tot grenzeloze, griezelige engheid.

Gaat het te ver deze potentiële heksenjacht in wording? Of wil jij ook inzicht in Toto’s berichtjes? Laat het weten, in de comments!