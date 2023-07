Heeft de Porsche 914 al een klassiekerstatus?

Je herinnert je de Porsche 914 vast, maar kun je ze eigenlijk nog betalen anno 2023?

De Porsche 914 uit 1969 heeft onder Porsche-aficionado’s de bijnaam ‘Volksporsche’. Dat slaat niet alleen op de simpele en goedkope natuur van de 914, die aan de onderkant van het gamma werd gezet, ook omdat het daadwerkelijk een project is tussen Volkswagen en Porsche. Volkswagen zocht namelijk een opvolger voor de Type 34 Karmann Ghia coupé op exact hetzelfde moment dat Porsche de viercilinder 911 genaamd 912 uit wilde faseren. De twee zagen een samenwerking wel zitten en dat werd dus de Porsche 914 of VW-Porsche 914.

Porsche 914

De auto was beschikbaar als 914/4 met viercilinder of 914/6 met zescilinder, zo je wil. De viercilinder modellen werden door Karmann gebouwd en de zescilinders door Porsche zelf. Aanvankelijk was het idee om de 914/4 onder de naam Volkswagen te verkopen en de 914/6 als Porsche, maar Porsche vond dit een marketingnachtmerrie en overtuigde VW om de auto hoofdzakelijk als Porsche in de markt te zetten. Desalniettemin sloeg het concept wel aan en zijn er grofweg 120.000 exemplaren gebouwd, waarvan meer dan 115.000 de 914/4 waren. Misschien dat Porsche die bui al zag hangen en VW niet alle eer wilde geven. Geinig detail: er is een Porsche 914/8 met de achtcilinder racemotor van een Porsche 908 achterin. Die kwam niet verder dan een prototype.

Klassieker?

De bijzonder ontworpen koets, compacte proporties en simpele layout maken van de 914 niet een typische Porsche, wat met de VW-roots ook wel logisch is. Wel is het een mooi stukje in de Porsche-geschiedenis. En die Porsche-geschiedenis levert anno 2023 wel een nadeel op voor de Porsche-gek die nog een klassieker wil: alles wordt zo duur. Wij stuitten echter op een 914 uit 1970 die voor wat het is helemaal niet zo duur lijkt. Is het een auto met klassiekerstatus of niet?

Ja en nee. Het Marktplaats-aanbod is schaars: twee 914/4-exemplaren moeten meer dan 22.000 euro kosten en de enige 914/6, die ook nog eens flink verbouwd is, moet 90.000 euro opleveren. Dat maakt deze originele oranje 914/4 wel de lachende derde met zijn prijs van 7.000 euro. Dat is schappelijk voor een oude Porsche. Wat koop je dan?

Vijf-metercheck

Welnu, je koopt een auto die in ieder geval de vijf-metercheck met vlag en wimpel haalt. Als je er vanaf vijf meter afstand naar kijkt, is ‘ie in prima staat. Het koetswerk lijkt dan ook hoofdzakelijk vrij van grote corrosieplekken en schades.

Toch moet je ook wel eens dichter bij komen dan vijf meter en dan heeft deze Porsche 914 wel wat plekjes. De lak is niet helemaal glimmend oranje meer, er zitten het en der wel kleine plekjes en de algehele toestand oogt, nou ja, alsof de auto uit 1970 komt en gewoon gebruikt is. Let wel dat deze auto gewoon zo goed als een massaproduct is.

Tender loving care

Open je de voorklep, dan wordt duidelijk dat roest toch wel deze Porsche 914 in zijn greep heeft gekregen. De verkoper zegt dan ook dat de auto op een paar plekken serieus laswerk nodig heeft. Ook het interieur is aardig versleten en mag wat tender loving care krijgen. Ergens zonde, anderzijds is dit nou eenmaal wat er gebeurt met oude auto’s.

Wel wordt duidelijk dat deze 914/4 uit 1970 zijn originele motor heeft die het voor zover bekend gewoon doet. De viercilinder Porsche 914 levert dankzij de 1.7 liter grote Volkswagen Flat-4 een heuse 80 pk, tenminste, toen ‘ie nieuw was. Een strepentrekker was de 914 voor Porsche standaarden nooit, maar dat was dan ook niet het doel.

Kopen

Om even de vraag te beantwoorden: kun je de 914 nog betalen? Nou, deze wel. Maar dan moet je er nog wel wat dingen aan vervangen. Een 914 in echt goede staat is helaas aan het klimmen, helemaal als je een zescilinder wil. Dit exemplaar kun je nog redden voor 7.000 euro op Marktplaats. Sla je slag!