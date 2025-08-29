Niemand koopt Fiat 500e: fabriek nog langer op halve kracht

De Fiat fabriek in Turijn blijft op halve kracht draaien. Niemand koopt een elektrische 500 en de hybrid laat op zich wachten.

Het is treurnis troef in Turijn. De historische Mirafiori Fiat fabriek is al tijden in crisis. In deze fabriek rolt de Fiat 500e van de band, maar die wilde helemaal niemand kopen. Als uw lokale verslaggever hier in Italië om zich heen kijkt, zijn ze nergens te bekennen…

Niet gek dus dat moederbedrijf Stellantis na de stop van de productie van de vorige Fiat 500 Hybrid nu toch besloten heeft om een brandstofmotor in de 500e te lepelen, waarmee het dus weer gewoon een 500 is. Tot zover geen nieuws zou je zeggen.

Blijft u nog maar even thuis

Ondanks dat er dus weer een 500 gebouwd kan worden die de verkopen wellicht wel kan redden, draait de fabriek nog altijd op halve kracht. Na de zomervakantie in Italië was het de bedoeling dat de fabriek vanaf 1 september volle bak nieuwe mild hybride Fiat 500’s ging uitpoepen, maar moederconcern Stellantis zegt tegen de werknemers: blijft u nog maar even thuis.

In de Italiaanse media wordt breed gemeld dat de 2.297 werknemers nog tot eind januari 2026 niet volledig aan het werk hoeven. De autobouwer heeft hierover een akkoord met de vakbonden gesloten. De medewerkers werken minder uren en krijgen ook minder betaald. Maar ze worden vooralsnog niet ontslagen.

Niet de enige Stellantis-fabriek met problemen

De Mirafiori fabriek is niet de enige Stellantis-fabriek in Italië die alles behalve op volle kracht draait. De maatregelen werden eerder al verlengd voor de locaties Melfi, Pomigliano en Termoli.

In Melfi moeten er 500 werknemers verdwijnen, in principe op vrijwillige basis. Ook deze fabriek draait op halve kracht (65 procent minder productie in 2025 ten opzichte van 2024) en moet op stoom komen in 2026 met de productie van onder andere de Jeep Compass, de Lancia Gamma, de DS7 en de DS No 8.

In Pomigliano d’Arco moeten er 300 mensen wijken. Hier is de productie gezakt met ongeveer 37 procent ten opzichte van vorig jaar. Hier rolt de Fiat Panda en de Alfa Romeo Tonale van de band. Vanaf 2028 moet hier alles weer koek en ei zijn als de Fiat Pandino erbij komt en alle auto’s die voor Stellantis op dit compacte platform komen.

Termoli is helemaal huilen met de pet op. De productie is hier met 80 procent teruggeschroefd. De uren voor de werknemers zijn ook met 80 procent beknot. Deze fabriek stond op de rol om op grote schaal batterijen voor Stellantis te gaan bouwen, maar dat plan staat momenteel volledig on hold.

Fiat 500 Hybrid moet Turijn redden

De mild hybride variant moet de fabriek in Turijn gaan redden, maar er wordt nog altijd gewacht op de start van de productie van de auto. De vakbonden geven alvast aan dat het op deze manier niet houdbaar is. Er moet minimaal een model bij in de historische fabriek. Met alleen de 500 gaat het niet lukken zeggen zij.

Kortom het is voor Stellantis te hopen dat de Fiat 500 hybrid de fabriek (en de verkoopcijfers) gaat redden. Ook voor de Italiaanse werknemers hopen we dat de uren snel weer worden opgeschroefd en daarmee ook de salarissen. Vooralsnog is duidelijk niemand wil de elektrische Fiat 500 en Stellantis verliest geld als water…