MINI Countryman C in volle glorie: 170 pk instapper

De nieuwe MINI Countryman C met een verbrandingsmotor is hier.

Met de onthulling van de nieuwe generatie Countryman lag de focus vooral op de volledig elektrische variant. De versie met een verbrandingsmotor, gedoopt tot de MINI Countryman C, kreeg later pas aandacht. We zijn een paar maanden verder en inderdaad, er is nu wat meer info bekendgemaakt over de versie op benzine. In Amerika waren ze overigens al een stapje verder met de onthulling van de Countryman JCW.

MINI Countryman C

Alles over het uiterlijk van de nieuwe Countryman valt te lezen in ons eerdere artikel. In dit stuk ligt de focus op de motoren. Want de nieuwe MINI Countryman C komt met zowel benzinemotoren als met een diesel! Of die laatste ook naar Nederland komt is niet bekend. Er zijn nog voldoende andere markten in Europa waar diesels het wél goed doen, vandaar de keuze van MINI om deze motor te blijven aanbieden op dit model.

De instapper is een driecilinder met TwinPower Turbo. In het persbericht rept MINI met geen woord over een andere motor, dus vermoedelijk moet je het doen met een driepitter. Zelfs details over de diesel ontbreken helaas.

Deze driecilinder motor is in het instapmodel goed voor 170 pk en 280 Nm aan koppel. Een flinke upgrade ten opzichte van de oude instapper. Het is echter niet ondenkbaar dat er in een later stadium nog meer varianten komen. met minder pk’s en een zachter prijskaartje.

De MINI Countryman C snelt in 8,3 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 212 km/u. Het is een mild hybride, er is ook een 14 kW elektromotor aan boord die weer helpt om de auto zuiniger te maken. Een vanafprijs was al bekend. 45.990 euro’s.

Met de bekendmaking van de motoren is de nieuwe Countryman ook te begluren in een niet EV-vorm. Voor de MINI Countryman C is er keuze uit diverse lichtmetalen wielen, van 17 tot en met 21 inch. Er is 450 tot 1460 liter bagageruimte. Ook de achterbank is verschuifbaar tot 13 cm voor wat extra beenruimte indien gewenst. De Countryman C komt verkrijgbaar in vier verschillende trims om uit te kiezen: Essential, Classic, Favoured en JCW.