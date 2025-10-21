Is Mercedes GLC een betere of slechtere deal dan de iX3?

De nieuwe, volledig elektrische Mercedes GLC heeft een prijs.

Op de IAA in München presenteerden BMW en Mercedes gelijktijdig twee belangrijke rivalen: de nieuwe iX3 en de nieuwe GLC. Bij de iX3 wisten we dezelfde dag nog wat ‘ie moest kosten, maar nu hebben we ook de prijs van de GLC.

Mocht je het gemist hebben: de elektrische GLC is een volledig op zichzelf staand model, dat naast de gewone GLC wordt geleverd. Mercedes is afgestapt van het EQ-label en heeft nu dus gewoon twee verschillende GLC’s in het gamma.

Goed, de prijs. De Mercedes GLC is nu te bestellen vanaf €72.631. Voor dat geld krijg je de GLC 400 4Matic, met 489 pk, een 94 kWh accu en 673 kilometer range. Die range valt een klein beetje tegen, want Mercedes had eerst 713 kilometer beloofd. Snelladen valt niet tegen: dat kan met 330 kW. De GLC 400 4Matic is ook meteen de enige versie die je kunt kiezen op dit moment, andere varianten volgen later.

Vond je die verlichte grille van de GLC helemaal niks? Goed nieuws, die is optioneel. Met een donkergrijs middengedeelte – zoals wij ‘m geconfigureerd hebben – is de grille wat ons betreft een stuk beter te pruimen.

Nog een spraakmakende feature van de GLC die optioneel is: het Hyperscreen. Standaard krijg je het Superscreen. Dan heb je ook schermen over het hele dashboard, maar dit zijn drie losse schermen. Als je het Hyperscreen á €1.512 aanvinkt krijg je één groot scherm dat naadloos doorloopt.

Superscreen Hyperscreen

Dan nu de hamvraag: is de GLC een betere deal dan de iX3? Het korte antwoord is nee, want de iX3 kost €70.521. Voor dat bedrag krijg je maar liefst 805 kilometer range. Ook kun je met 400 kW snelladen. Qua specificaties heeft BMW dus duidelijk de betere deal.

Heeft de Mercedes ook nog voordelen? Je hebt 20 pk extra (niet echt boeiend) en meer ruimte (wel boeiend). De GLC is ietsje groter en je hebt in totaal 120 liter extra bagageruimte, verdeeld over de kofferbak en de frunk. Wat ondergetekende betreft is de GLC bovendien mooier vanbinnen en vanbuiten, maar dat is natuurlijk subjectief.

Zelf een GLC configureren kan nu op de website van Mercedes