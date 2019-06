Sjoemelt Toyota met de pk’s van de Supra?

Souped up Supra's...

Het is de nachtmerrie van mensen die auto’s kopen door spec sheets te vergelijken. Denk je eindelijk de juiste keuze gemaakt te hebben, blijken de cijfers die de fabrikant opgeeft niet te kloppen. Had je misschien dus toch die GLC63 AMG moeten kopen in plaats van die Jaguar F-Type SVR. Balen man.

Soms sjoemelen fabrikanten door iets meer pk’s en Nm’s op te geven dan hun blokken daadwerkelijk produceren. De Britten hadden daar in het verleden een handje van, maar ze zijn zeker niet de enigen. Zo zijn er ‘verhalen’ (van forumhelden) die claimen dat de Audi V8 uit de B6/B7 RS4 niet aan zijn beloofde powercijfers komt. Ook zouden sommige Ferrari’s dat alleen doen als het persauto’s betreft. Écht sluitend bewijs voor deze geruchten ontbreken, dus neem het allemaal met een korreltje zout.

Het komt ook (vaak) voor dat fabrikanten juist valse bescheidenheid tonen met hun cijfers. Dit kan allerlei redenen hebben. Zo heb ik me ooit laten vertellen dat de ’28i’ modellen van BMW in de jaren ’90 op papier 193 pk leverden, omdat als ze meer hadden de verzekering in een duurdere categorie zou vallen. Waar of niet, die motor had in werkelijkheid sowieso meer dan 200 pk. En de 25i die werd afgelost haalde uit 300cc minder 192 pk, dus you do the math. Een andere reden om conservatieve getallen op te geven is simpelweg dat je klanten doorgaans beter minder kan beloven dan ze krijgen dan meer.

Je zou zeggen dat nu iedereen alles makkelijk kan meten (en vervolgens kan delen op de webz), dit soort dingen minder voorkomen. Maar de praktijk bestaat dezer dagen nog steeds. Onlangs schreven nog over de BMW M5 Competition, die aanzienlijk meer vermogen blijkt te hebben dan opgegeven. De M5 Competition is niet de enige BMW waarvoor dit geldt, want de Münchenaren hebben hetzelfde gedaan bij de Toyota Supra, zo blijkt nu.

De Supra heeft officieel 340 pk, net zoveel als de Europese Z4 M40i. Geen wonder, want de twee auto’s delen dezelfde motor. Niet één maar twee Amerikaanse kwaliteitspublicaties Motor Trend en Car and Driver) zetten de Supra echter op de rollenbank en kwamen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat de Supra in realiteit ruim 390 pk levert. Heel vreemd klinkt het getal van 390 pk overigens niet in de oren. Immers geeft BMW voor de Amerikaanse versie van de Z4 M40i een vermogen op van 387 pk. Het zou dus goed kunnen dat in de Supra (en misschien ook de Europese Z4 M40i) inmiddels ook die specifactie van het blok ligt. Of zou dat alleen gelden voor de auto’s die Toyota aan de pers heeft gegeven (rijtest)…