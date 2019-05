Hè, hè: de eerste dikke Supra is er!

Je hoeft nooit lang te wachten met die Japanners.

De Toyota GR Supra is nu eindelijk in Nederland (en de rest van de wereld) verkrijgbaar. Over het algemeen wordt de auto erg ontvangen, maar zijn er sommige online iconen die er zo hun twijfels over hebben.

De nieuwe GR Supra zou technisch te veel een BMW zijn, is een veel gehoorde klacht. Wat daar mis mee is, vragen we ons af. In technisch opzicht is de Z4 een puike auto. Ook had men er meer van verwacht qua prestaties, de vorige Supra stond aanzienlijk hoger in de markt gepositioneerd.

Houdt er rekening mee dat Toyota en verschillende sportdivisies als TRD en Gazoo Racing nog met bijzondere uitvoeringen zullen komen. Vandaag lanceert TRD (Toyota Racing Development) hun eerste blik op de GR Supra. Er was al een concept, dit is de productieversie. Ze hebben zich voornamelijk bezig gehouden met de aerodynamica. De voorspoiler is 14 mm lager dan de gewone voorbumper en wekt daadwerkelijk downforce om de ‘lift’ tegen te gaan bij hoge snelheden.

De nieuwe GR-sideskirts liggen 4mm lager dan de standaard skirts. Niet alleen zorgt het voor een betere ‘airflow’, maar ook een lager gewicht: ze zijn namelijk gemaakt van koolstofvezel. Bij de deuren vinden we eveneens carbon, ook hier zorgt het voor minder gewicht en een betere geleiding van de lucht. Aan de achterkant treffen we een flinke diffuser aan. Uiteraard mist de obligate carbon spoiler ook niet.

Het geheel wordt afgemaakt met een setje lichtmetalen velgen. Het is een breedset: achter zijn de velgen (en banden) breder dan aan de voorkant. De velgenset kost in totaal 640.000 yen. De gehele koolstofvezel aerodynamica-kit kost 1.080.000 yen. In totaal dus 1.740.000 yen, omgerekend zo’n 14.200 euro. Motorisch blijft alles vooralsnog bij het oude.