Een EcoBoost in een rally-Merkur: waarom niet?

Misschien een ideetje voor de Autoblog-Junkyard racer?

Er zijn diverse autosportvormen. Vandaag hebben we uitgebreid kunnen genieten van de Grand Prix van Engeland, bijvoorbeeld. Maar persoonlijk ben ik meer van de rallysport. Dat heeft een paar redenen. Ten eerste zit je veel dichter op de actie. Maar ook het feit dat het nog enigszins herkenbare straatauto’s zijn, maakt het extra leuk. Dan heb je als Volkswagen Polo bestuurder toch nog iets van streetcred. Nog een voordeeltje is de sfeer: het is allemaal wat vriendelijker en minder hautain.

De hoogtijdagen van het WRC liggen alweer een tijdje achter ons, helaas. Auto’s als de Lancia Delta HF Integrale, Subaru Impreza WRX STI, Toyota Celica GT-Four en Mitsubishi Lancer Evolution zijn vervangen door compacte B-segment hatchbacks. Ongetwijfeld superspannend, maar voor mij mist het iets heroïsch. Gelukkig zijn rally-fanaten er in allerlei soorten en maten. Zo ook in Amerika en Canada. In respectievelijk het ARA (American Rally Association) en CRC (Canadian Rally Championship). Beide klassen hebben tegenwoordig een extra open klasse voor productie auto’s.

Tandarts Dave Clark voelde er wel wat voor om mee te doen. Aangezien de Ford Sierra Cosworth in de VS en Canada nooit verkocht is, moest Dave een alternatief zoeken. Deze vond hij in de vorm van de Merkur XR4Ti, een luxe Ford Sierra die aldaar verkocht werd als premium Sierra. Standaard had deze auto een 2.3 liter turbo met zo’n 175 pk.

Qua uiterlijk heeft Dave zich laten inspireren door de Sierra RS Cosworth. Denk aan de bumpers en spoilers. Maar voor de motor had Dave een ander plan. Een Cosworth blok importeren uit Europa was een oplossing geweest. Maar hoe sterk die blokken ook zijn, het zijn oude motoren. Dus viel de keuze op een 2.0 EcoBoost uit de Ford Focus ST, in standaardtrom goed voor zo’n 250 pk. Dave vond er eentje bij de sloop voor zo’n 1.500 dollar. Kijk, dan is het bijna goedkoop om mee te doen aan rally’s.

Tot nu toe doet de XR4Ti het heel aardig. Qua vermogen komt de auto nog iets te kort, maar het koppel van 360 Nm zorgt ervoor dat je nauwelijks hoeft te schakelen. Daarbij is de betrouwbaarheid veel groter, alhoewel Dave Clark nog wel even moet werken aan de intercooler en temperatuurhuishouding. Van dik hout zaagt men planken, dus werd de motorkap verwijderd. Dat is nu de charme van goedkope rally-klassen. Nu nog een blok vinden voor onze Junkyard racer.