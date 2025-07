Let op: vanaf vandaag krijg je HOGE boetes voor je oudere dieselbus

Het is vandaag 1 juli 2025 en dat betekent dat je vanaf vandaag hoge boetes krijgt als je met je roet brakende dieselbus een milieuzone inrijdt.

Het is vandaag de eerste dag van juli. We trappen deze zomermaand puffend en steunend af met een hitteplan, maar het is ook de dag waarop je voor het eerst een dikke boete op de deurmat krijgt als je met je oudere bestelbus of vrachtwagen een milieuzone inrijdt.

Kijk er veranderen veel dingen vandaag in het verkeer, daar waarschuwden we je al eerder voor. Maar dit is een vriendelijke reminder dat het vandaag voor bestelauto’s en vrachtauto’s met emissieklasse vier of lager echt klaar is in een hele trits aan gemeentes. Overigens geldt dit niet voor personenauto’s.

Handhaving van start

Nou mochten deze vervuilende bestellers en vrachtwagens al vanaf 1 januari 2025 niet meer de milieuzones van steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Amersfoort, Zwolle, Leiden, Maastricht, Delft, Gouda en Assen in, maar er werd nog niet gehandhaafd.

Dat feest is nu voorbij. Rij je steden met een milieuzone toch binnen met je euro 4 dieselbus of vrachtauto dan kun je hoge boetes tegemoet zien. (Check hier je bus)Voor een besteller is de prijs 120 euro en voor een vrachtauto betaal je 310 euro. Exclusief administratiekosten uiteraard.

Steeds strenger

Ieder jaar worden de toegangseisen een stukje strenger. Euro 5 bestelauto’s die voor 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet mogen nog tot 1 januari 2027 de zero-emissiezones in. Registreerde je voor dezelfde datum een euro 6 bestelauto, dan mag je tot 1 januari 2028 de milieuzones nog in.

Die laatste groep euro 6 bussen zou nog een jaartje langer kunnen worden, maar daar wordt nog over gediscussieerd. Na deze overgangsregeling mag je dus alleen nog maar met een emissievrije bestelbus of vrachtwagen de steden in. Dus volledig elektrisch of waterstof elektrisch.

Ontheffingen aanvragen behoort tot de mogelijkheden, als je bijvoorbeeld niet anders kan of je hebt een invalidenbusje. Oldtimers zijn ook vrijgesteld, dus aannemers kunnen ook overstappen op een 40 jaar oude Transporter, maar of die nog aan je eigen eisen voldoet…

Of zorg voor buitenlandse kentekens, want die glippen door de camera’s heen. Een andere mogelijkheid is aan de rand van de stad alles overladen in een leen-Biro, dan wordt die hub wellicht alsnog een succes…