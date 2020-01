Ook Toyota zet in op de vliegende ‘auto’

Zijn vliegende auto's dan toch de toekomst?





De vliegende auto: er wordt al zo’n beetje over gedroomd sinds de gebroeders Wright voor het eerst het luchtruim kozen. Inmiddels zijn we qua techniek wel zo ver, maar toch begeven we ons nog niet massaal per vliegende auto van A naar B. Desondanks kunnen we wél op korte termijn auto’s in ons luchtruim verwachten. Het Nederlandse Pal-V is namelijk al heel ver met de ontwikkeling. Sterker nog: er zijn al 25 exemplaren verkocht in Nederland en die zouden binnenkort al geleverd moeten worden.

Er zijn genoeg bezwaren te bedenken tegen de vliegende auto, maar blijkbaar is er toch een markt voor. Dat zien nu ook grote fabrikanten in. Vorige week konden we al melden dat Hyundai bezig is met een vliegende auto, nu laat ook Toyota weten dat ze flink geld gaan investeren in een dergelijk vervoersmiddel.

Beide autofabrikanten opereren niet op eigen houtje. Waar Huyandia de handen ineensloeg met Uber Elevate, werkt Toyota samen met Joby Aviation. Dit bedrijf houdt zich bezig met VTOL-vliegtuigjes. Voor degenen die niet thuis zijn in luchtvaarttermen: VTOL, staat voor Vertical Take-Off and Landing. Aangezien het vliegtuigje volledig elektrisch is, luistert het naar de naam eVTOL. Een echte auto is het dus niet, maar dat was het concept van Hyundai evenmin.

Het voertuig is dus tot op heden zelfstandig ontwikkeld door Joby, maar Toyota gaat flink geld pompen in dit bedrijf: €315 miljoen om precies te zijn. Bovendien gaan ze hun expertise inzetten om de eVTOL verder te ontwikkelen. Joby heeft al een prototype ontwikkeld, dat te zien is op de foto. Details zijn echter nog niet bekend.

Toyota ziet de eVTOL’s als een oplossing voor problemen als verkeersophopingen en het gebrek aan vervoer in dunbevolkte gebieden. Aangezien de vliegtuigjes ook nog eens emissievrij zijn, dragen ze ook bij aan een beter milieu. Als start-up heb je ergens toch iets goed gedaan, als een bedrijf als Toyota zoveel vertrouwen in je heeft.