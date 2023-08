Terug van weggeweest: Fisker maakt een comeback in Nederland

Nederland is weer een automerk rijker, maar dit keer is het wel een bekende naam.

We worden van alle kanten bestookt met nieuwe automerken. Dit zijn vooral merken die bij 0 moeten beginnen qua naamsbekendheid. Build Your Dreams of XPeng deed tot voor kort bij niemand een belletje rinkelen. De nieuwkomer van vandaag is echter een ander verhaal: Fisker is wel degelijk een bekende naam in Nederland, met dank aan de onvolprezen Karma.

Voor de volledigheid: het Fisker dat nu de Nederlandse markt betreedt is niet hetzelfde bedrijf. Fisker Automotive ging namelijk in 2014 op de fles en heeft geen doorstart gemaakt. Karma Automotive ging verder met de inboedel, terwijl Henrik Fisker de naam en het logo overnam. Daarmee richtte hij in 2016 Fisker Inc. op. Op die manier keert de naam Fisker nu weer terug in Nederland.

Fisker heeft al diverse modellen laten zien, maar op dit moment is er slechts één model wat er toe doet: de Ocean. Deze auto is namelijk al in productie. Die productie vindt niet plaats in de VS en ook niet in China, maar op ons eigen contitent. Om precies te zijn bij Magna Steyr in het Oostenrijkse Graz.

Fisker was al in diverse Europese landen actief (waaronder Duitsland en Scandinavië), maar voegt nu ook Nederland, België en Zwitserland aan het rijtje toe. Dit heeft op dit moment niet zoveel om het lijf, want fysieke locaties zijn er nog niet. De zogenaamde Fisker Lounges moeten er nog komen, evenals leverings- en servicecentra.

Volgens Fisker gaan de leveringen in onze regionen eind september van start, wat al over een maand is. Dat is heel leuk, maar helaas heeft Fisker nog geen officiële Nederlandse prijzen.

In de Nederlandse configurator staat op dit moment maar één uitvoering en dat is de Fisker Ocean Extreme. Dit is de duurste versie, met een vanafprijs van €70.058 (nog onder voorbehoud). Dat is best veel geld, maar dan krijg je wel de grootste range van alle elektrische SUV’s, namelijk 707 km in de WLTP.

Als het goed zullen ook de goedkopere versies van de Fisker Ocean nog volgen, met de Ocean Sport als instapversie. Deze krijgt een range van 440 km en zal waarschijnlijk zo’n 42 mille kosten.

Mocht je wel warm lopen voor de nieuwe Fisker, dan kun je er alvast eentje reserveren tegen een aanbetaling van $250 (€231,31). De andere modellen van Fisker (inclusief de goedkopere Pear) zijn ook al gewoon te reserveren, maar dan moet je geen haast hebben. Deze auto’s zijn nog niet eens fatsoenlijk als concept car onthuld, laat staan dat ze productierijp zijn.