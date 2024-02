Einde van de Maserati Levante is heel dichtbij

De productie van de Maserati Levante gaat bijna stoppen.

Het was de eerste SUV van het Italiaanse luxemerk en met deze auto moest Maserati weer een succes worden. Mede dankzij dit model kon Maserati verder doorgroeien. Het is in elk geval zo dat er tal van ontwikkelingen zijn geweest na de komst van de Levante.

Ik noem een MC20, een Grecale, een nieuwe Gran Turismo. Een tijdje werd de Levante naast deze nieuwe modellen verkocht. Daar komt binnenkort een einde aan, daarover berichten onze Italiaanse collega’s van Autoblog.it. Ze melden dat de productie van de Maserati Levante definitief stopt op 31 maart. Dat is over ruim een maand.

Opvolger duurt nog jaren

Er komt een opvolger van de Levante. Er zit een gat in de tussenliggende periode. Maserati heeft niet direct een opvolger klaar staan. Volgens diezelfde bron verschijnt de opvolger pas in 2027. Dat duurt nog wel even.

Aan de overige modellen de zware taak om het van de Levante over te nemen. Het model is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de verkopen van het Italiaanse merk. Men bouwt dagelijks 33 Maserati’s in de fabriek. Daarvan zijn er 25 een Levante. Om alleen al aan te geven hoe belangrijk de SUV is voor het merk.

Het zal niet geheel vrijwillig zijn dat Maserati nu stopt met de productie van de Levante. Er komen steeds meer verplichtingen vanuit de EU waar een auto aan moet voldoen. Denk aan veiligheid, digitale security en op het gebied van emissie-eisen. Investeren in een oud model om deze levensvatbaar te houden is het vaak niet waard. Daardoor trekken autofabrikanten vroegtijdig de stekker uit een model. Porsche doet precies hetzelfde met de Macan.

Eind maart valt het doek voor de Maserati Levante. Dit een einde van een tijdperk gaat wat te ver, maar de Levante is wel ongelofelijk belangrijk geweest voor het merk.