Fisker gaat Tesla Model Y keihard aanpakken

Mark Rutte had het niet beter kunnen verwoorden.

Zo’n 10 jaar geleden waren er twee grote nieuwkomers als je op zoek was naar een fraaie, doch maatschappelijk verantwoorde sedan: de Tesla Model S en de Fisker Karma. Aanvankelijk leek de Karma goede papieren te hebben voor succes. Henrik Fisker had al jaren ervaring in de automotive wereld en de techniek was een tussenstop. De Fisker Karma was een Plug-In hybride, terwijl de Model S volledig elektrisch is.

Ondanks dat de Karma in Nederland op flinke subsidies kon rekenen, was het de Model S die aan het langste eind trok. Sterker nog, Tesla is groter en sterker dan ooit. Dit terwijl wij bijna niets meer horen van Fisker. De Karma is een paar keer gebruikt als basis voor een nieuw project, maar dat heeft nog niet geleid tot ‘Tesla-intimiderende’ verkoopcijfers.

Gelukkig is Fisker terug! Ze hebben het licht gezien en de plugin-hybride techniek vaarwel gezegd. Ook Fisker richt zich nu enkel op elektrische auto’s. Hun nieuwste wapenfeit is een SUV. Deze elektrische auto staat gepland voor de tweede helft van 2021, nog 2,5 jaar wachten dus. Interessant is de prijsstelling, want volgens Fisker gaat de auto minder dan 40.000 dollar kosten. Het lijkt dus een rechtstreekse concurrent te worden voor de spiksplinternieuwe Tesla Model Y.

De naam is nog niet bekend, wel dat de actieradius bijna 480 km moet bedragen. In tegenstelling tot Tesla krijgt de Fisker standaard ‘long range’, dus de standaardversie haalt die 480 km. De auto krijgt een accupakket van 80 kWh mee. De auto wordt leverbaar met twee elektrische motoren: eentje op de vooras en eentje op de achteras.

Uiteraard wordt de auto ontworpen door Henrik Fisker zelf. Naar eigen zeggen krijgt de nieuwe Fisker SUV stijlelementen mee die voorheen enkel aan te treffen waren op supercars. Ook heeft Fisker grote plannen met het interieur van de auto, volgens de Amerikanen is alles zeer intuïtief te bedienen en opgetrokken uit hoogwaardige materialen, iets dat bij de (bijvoorbeeld) Model 3 niet helemaal het geval is.

De Fisker SUV moet in 2021 het spits afbijten voor een complete range aan modellen. Zo komt de Fisker EMotion pas nadag het goedkope model op de markt is gekomen. Bijzonder aan deze sedan is de solide-state batterijtechniek. In totaal moeten er drie Fisker modellen op de markt komen.