Eindelijk! Burgers komen in actie tegen foute flitsers

Als autoliefhebber is het soms moeilijk je niet te storen aan de (r)overheid. Als ze niet bezig zijn met het keihard neerslaan van onze hoop om een Ford Mustang V8 te kopen met torenhoge CO2-boetes, dan zitten ze waarschijnlijk ergens in een struik langs de weg om ons op de bon te slingeren.

Nou kan je natuurlijk het standpunt huldigen dat het jezelf houden aan de regels hoort bij het sociale contract dat we met zijn allen gesloten hebben. Als iedereen daar maar zelf zijn invulling aangeeft wordt het hier binnen no-time België een puinbende van jewelste. Valt wat voor te zeggen, maar dan moet ‘het systeem’ natuurlijk wel goed en rechtvaardig werken en niet aan elkaar hangen van onordentelijk materiaal.

Helaas is dat laatste volgens Hein Lambermont en Joop van Berkum wel het geval. Flitscamera’s leveren in allerlei opzichten broddelwerk af, aldus de twee:

“De apparaten flitsen de verkeerde rijstrook, meten de verkeerde snelheid of registreren mensen die gewoon stil staan voor een rood verkeerslicht, waarna een boete volgt. Vreemde, bizarre zaken zijn schering en inslag. Wij adviseren altijd de foto van het vergrijp op te vragen.”

Je had het misschien al geraden, maar volgens de Telegraaf zijn de beide mannen ervaringsdeskundigen. Hein kreeg bijvoorbeeld een boete van 239 Euro voor ‘rijden door rood’. Na veel gedoe kon hij aantonen dat niet hij, maar de auto op de rijstrook naast hem het rode licht negeerde. Hij kreeg uiteindelijk dus zijn gelijk, maar het kostte wel veel kruim. Naar aanleiding van hun ervaringen wilden Hein en Joop het OM bewegen een onderzoek te starten naar hoe vaak dit soort onterechte boetes worden uitgeschreven.

“We willen de camera’s in kaart brengen en met externe deskundigen aantonen dat de betreffende apparatuur volstrekt onbetrouwbaar is. Laten we wel zijn, dit is een maatschappelijk probleem. Je moet een boete krijgen omdat je een fout begaat. De bevolking moet kunnen vertrouwen op deze apparatuur. Dat is toch een redelijke eis. Wij zijn allemaal voor verkeersveiligheid, maar moedwillig burgers geld uit de zak kloppen is ongepast.”

Helaas had het OM niet zoveel trek in het gewenste onderzoek en daarom hebben de oplettende burgers nu zelf het initiatief genomen het emailadres foutieve@flitsboete.nl op te zetten. Lotgenoten van Hein en Joop kunnen aan de slag met hun trauma door een mailtje te sturen met hun eigen verhaal. De inzendingen worden vervolgens geïnventariseerd en het idee is ze daarna aan te bieden aan Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie. Deze zal de gedichtenbundel vervolgens ongetwijfeld zorgvuldig in de juiste ladekast opbergen.

