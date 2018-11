Force India: “dit is waarom Verstappen geen kampioen is”

Maar...

Force India mag misschien plannen hebben om volgend jaar nu écht het vuur aan de schenen van de drie beste teams te leggen, anno 2018 hebben Red Bull en Force India weinig met elkaar van doen. Toch komen oud-rivalen Max Verstappen en Esteban Ocon zo nu en dan bij elkaar in het vaarwater, als eerstgenoemde de ander bijvoorbeeld op een ronde wil zetten. Afgelopen weekend, tijdens de Grand Prix van Brazilië, liep hun ontmoeting op het circuit uit op een groot fiasco, toen de Fransman zichzelf probeerde te ‘unlappen’.

De gevolgen van het ongeluk waren direct merkbaar. Verstappen was na het contact furieus over de schijnbaar roekeloze actie van zijn oud-Formule 3-rivaal. Nadat de Nederlander de Mercedes-pupil op de baan al de middelvinger had gegeven, zocht hij hem na afloop van de wedstrijd nog op om zijn hart te luchten. Dankzij de opvoeding van vader Jos kwam hierbij ook het nodige geduw kijken en daarvoor gaf de FIA Max uiteindelijk een taakstraf. Voor Ocon, die tijdens de wedstrijd een tien seconden stop-and-go penalty had gekregen, volgden geen verdere sancties.

Hoewel een groot aantal Formule 1-fans en de internationale media beweerden dat Ocon niet het recht bezat om zichzelf weer binnen een ronde van de leider in de wedstrijd te rijden, bestaat er in werkelijkheid helemaal geen regel die de getalenteerde Fransman kon tegenhouden het te proberen. Natuurlijk, netjes was zijn actie allerminst, maar hij stond wel degelijk in zijn recht. Zeker aangezien hij op dat moment op nieuwe, snellere banden rondreed. Hierom is Force India, het team waarvoor Ocon dit jaar nog uitkomt, er van overtuigd dat Verstappen minstens zoveel schuld heeft. Sterker: tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport beweert teambaas Otmar Szafnauer dat Max zichzelf in zijn voet heeft geschoten door Ocon geen ruimte te gunnen. Lewis Hamilton, destijds op de tweede positie, was immers geen gevaar voor de Nederlander. Daarnaast beweert de teambaas dat de actieve meervoudige kampioen, Hamilton en Vettel, dezelfde fout als Verstappen niet gemaakt zouden hebben.

AMS: “Zou Hamilton in de situatie van Verstappen anders hebben gehandeld en zichzelf in hebben gehouden?” Szafnauer: “Hoe vaak heeft Hamilton de titel gewonnen? Vijf keer. Waarom is hij een vijfvoudige titelhouder? Omdat hij niet alleen snel is, maar ook slim. Hij rijdt met zijn hersenen. Hoe vaak is Vettel wereldkampioen geworden? Vier keer. Niet alleen omdat hij snel is, maar ook slim. En hoeveel wereldtitels heeft Verstappen tot nu toe?”

Otmar maakt hier natuurlijk een beetje een scheve vergelijking, omdat de 21-jarige Nederlander zich tot op heden nog niet in een dergelijke positie heeft bevonden. Dat gezegd hebbende heeft hij tegelijkertijd wel een punt, omdat de meer dan ervaren Hamilton in een vergelijkbare situatie inderdaad de ruimte gegeven zou hebben aan de achterblijver. Of Vettel hetzelfde gedaan zou hebben, betwijfelen we – zeker gezien zijn capriolen dit jaar.