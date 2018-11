Ferrari Portofino 2.0 heeft sportiever lijnwerk en 740 pk

Nu nog even realiseren en het is daadwerkelijk een fijne auto.

Bij de onthulling van de derde kwartaalcijfers van Ferrari, wist de CEO van het bedrijf te vertellen dat met name de Portofino aardig is aangeslagen. De auto valt (ook in Nederland) goed in de smaak bij consumenten die voorheen nog geen Ferrari reden. In zekere mate is de auto dus een gateway naar de meer hardcore auto’s van de Italiaanse sportwagenfabrikant. Loma speelt hier nu op in door de auto een bodykit te geven die het uiterlijk grondig aanpakt.

Loma zet hiermee een vrij opmerkelijke stap, want tot op heden heeft de Monegaskische tuner eigenlijk alleen velgen geproduceerd. Maar, met gepaste hulp van de ontwerper Marius Dumitrascu durft het bedrijf nu alsnog de stap te zetten. Het resultaat mag er zeker zijn, want het pakket bouwt voort op de sportieve lijnen die de Portofino vanuit de Italiaanse fabriek al heeft meegekregen. De bodykit voegt op enkele plekken, zoals bij de zijschorten, bumpers en kofferdeksel nieuwe vormen aan de auto toe. Daarnaast krijgt de auto forse 21″ of 22″ velgen van Loma, evenals een reeks carbon accenten. De Portofino 2.0 is tevens verlaagd met 30 mm aan de achterzijde en aan de voorkant met 25 mm.

De Monegasken houden daar overigens niet op, want tegelijkertijd spreken ze over een toename in vermogen. De benaming hiervan hebben ze afgekeken bij de lokale concurrent: Lamborghini. Voluit heet de Portofino van Loma ‘LP-740 2.0’, waarmee duidelijk wordt verwezen naar de Aventador S LP740-4. Hoewel Loma nog geen concrete beloften heeft gedaan over de aandrijflijn, kunnen we er dankzij de uitspraak dat de auto “Aventador levels of performance” moet produceren vanuit gaan dat de Portofino ongeveer 740 pk moet gaan leveren. In tegenstelling tot de Lamborghini heeft de Ferrari geen V12, maar de welbekende, prijswinnende 3,9-liter twin-turbo V8. In een sprint naar de 100 km/u is hij 0,4 seconden sneller dan het origineel – hij doet er nu 3,1 seconden over. Zijn topsnelheid stijgt van 320 km/u naar 342 km/u.