Ford brengt deze hele vette kleur naar de Mustang

Groen, groeeen! -Lingo.

In het land van The Donald is het vandaag St. Patrick’s Day. Hebben wij vrij weinig mee te schaften, behalve als Ford op deze dag met een leuk nieuwtje komt. De opgefriste Mustang krijgt namelijk een nieuw kleur in het gamma. Het gaat hier om de tint Need for Green.

De kleur is vanaf deze zomer leverbaar op de Mustang. Het maakt het Skittles-gamma van de Mustang compleet. De sportieve Ford is met kleuren als geel, blauw en rood al geen saaie verschijning. Groen is wat dat betreft een zeer toepasselijke toevoeging. Het doet me persoonlijk denken aan Viper Green op de 911 (997) GT3 RS. Niet te verwarren met Lizard Green op de nieuwe GT3 RS, dat nog een tandje feller is.

Nu is de hamvraag, komt de tint ook naar Nederland? Daar hebben we voor nu geen antwoord op. Bij Ford Nederland branden vanmorgen geen lampen op kantoor. De vraag staat wel uit, dus wanneer we dit weten zal het artikel van een update worden voorzien.

Update: de lampen branden inmiddels bij Ford. Het lijkt erop dat de kleur ook naar ons land gaat komen, maar Ford Nederland kan daar nu nog niets over mededelen. Feit is dat áls de kleur komt, de beschikbaarheid in ieder geval niet deze zomer gaat zijn, maar pas op een later moment.