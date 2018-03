Audi zegt vaarwel tegen de iconische W12

En weer een motor in de categorie bedreigde motorsoorten. De W12 gaat namelijk verdwijnen.

Het verdwijnen van grote benzine- en dieselmotoren is onvermijdelijk. Dit neemt niet weg dat het heel jammer is. Een machtige W12 is nu eenmaal soepeler dan een vierpitter die harder moet werken (en nog herrie gaat maken ook) om vermogen te leveren. Fabrikanten van supercars zullen voorlopig nog wel vasthouden aan de heerlijke V10’s en V12’s die ze momenteel produceren, maar conventionele autobouwers nemen toch echt afscheid van de joekels.

Zo ook Audi. Peter Mertens, technische directeur bij de Duitse autofabrikant, heeft tegenover Car and Driver duidelijk gemaakt dat de huidige A8 de laatste nieuwe Audi is met een W12 onder de kap. Na deze generatie is het afgelopen voor de motor.

In deze categorie is zo’n grote motor een niche. Mercedes en BMW blijven over, al kun je je hardop afvragen in hoeverre deze merken nog een twaalfcilinder blijven aanbieden in dit segment.

De W12 gaat niet de prullenbak in. Bentley zal de motor nog blijven gebruiken voor haar modellen. Van de huidige generatie A8 is nog geen W12-variant beschikbaar, deze komt op een later moment. Het huidige topmodel is de 55 TFSI met een geblazen 3.0 liter V6.