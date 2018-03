‘Zo gaat de nieuwe Aston Martin SUV heten’

En gaat straks de Bentley Bentayga en Lamborghini Urus slopen.

Sportwagens op steroids die met elkaar de strijd aangaan. In dit tijdperk leven we, want naast Porsche, Bentley, Maserati en Lamborghini komt ook Aston Martin met een SUV. Tot nu toe was bekend dat het project onder de naam DBX opereert. De uiteindelijke naam was nog niet duidelijk.

Waar Rolls-Royce de projectnaam Cullinan naar het uiteindelijke productiemodel gaat brengen, slaat Aston Martin volgens Autocar een andere weg in. De SUV krijgt geen DB-benaming, maar zal als Varekai op de markt komen. De naam klinkt Roemeens en plottwist: dat is het voor een gedeelte ook. Het woord komt uit het Romani, een taal die door de Roma-bevolking in Roemenië wordt gebruikt.

Varekai vertaalt zich naar het Nederlands als ‘overal’. Een toepasselijke naam voor een SUV. De auto zal een belangrijke, zo niet het belangrijkste model voor Aston Martin worden. Het ding rolt in een nieuwe fabriek in Zuid-Wales van de band. Deze keuze van Aston Martin resulteert in honderden nieuwe banen. De komst van de Varekai is dus goed voor de economie, moet je maar denken.