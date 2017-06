Lekkage! Dit is de Porsche 911 GT2 RS

Dat is fijn wakker worden!

Tot nu toe hadden we alleen vage plaatjes van de nieuwe GT2 RS, geschoten op een beursvloer in Los Angeles. Dit weekend trekt Porsche dan eindelijk officieel het doek van het monster op Goodwood. In aanloop naar die onthulling liggen enkele foto’s al op straat met dank aan een forum.

De gelekte platen tonen de snelste 911 vanuit diverse hoeken. Ook het interieur is zichtbaar. Informatie over de auto is niet gedeeld, maar als je goed naar de foto’s kijkt kun je zelf het een en ander uitvogelen. Zo lijkt het er inderdaad op dat de nieuwe GT2 RS een Weissach Package gaat krijgen. Dit optionele pakket werd al eerder benoemd.

De Porsche krijgt een enorme vleugel, heeft een nog extremere vormgeving gekregen ten opzichte van de GT3 RS (rijtest) en binnenin de 911 tref je een overdaad aan carbon. Op de foto’s zie je tevens een horloge. Het klokje zal ongetwijfeld op de optielijst komen te staan. De GT2 RS op de foto’s heeft een uitgesproken interieur. Het dak, het stuur, de gordels en een deel van de stoelen zijn rood van kleur. Ik ben nu al benieuwd in welke kleuren je het interieur kan krijgen.

De onthulling zal morgen plaatsvinden. Bezoekers op Goodwood kunnen de GT2 RS vervolgens aanschouwen op de Porsche-stand, waar onder andere ook de nieuwe 911 Turbo S Exclusive Series is te zien.