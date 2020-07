Ford geeft je de keuze met deze drie Bronco’s

Wil je een tweedeurs, een vierdeurs, of toch liever een sportievere SUV? Met deze drie Ford Bronco’s heb je genoeg te kiezen.

Nog maar een weekje wachten tot ie er is: de gloednieuwe Ford Bronco. Met deze offroader wil Ford de strijd aangaan met de Jeep Wrangler en een iconische naam hergebruiken die het bijna 25 jaar lang stof liet verzamelen. Gelukkig lijkt Ford met de Bronco niet dezelfde ‘fout’ te maken als bij de Puma: een iconische naam hergebruiken voor een hip, voorwielaangedreven crossovertje.

Nee, als we Ford zelf moeten geloven wordt de Bronco een échte offroader. Een brute 4×4 die gemaakt is om over ieder vorm van terrein te kunnen navigeren. Een auto met ‘de taaiheid van een F-Series en de ziel van de Mustang‘. Daarbij refereert Ford dolgraag terug aan die allereerste Bronco, ‘de eerste keer dat een Amerikaanse autofabrikant een auto een SUV noemde’.

In aanloop naar die release op maandag, is de marketingmachine van Ford op volle toeren aan het draaien. Onderdeel daarvan is een nieuw filmpje, met heel veel wildernis en offroadende Bronco’s. En paarden, natuurlijk. Opvallend aan het filmpje is het einde. Ford schijnt namelijk niet één Bronco te willen uitbrengen, maar drie. Ze willen er een familie van maken, zo schijnt.

De eerste twee modellen zijn redelijk vanzelfsprekend. Een vierdeurs- en een tweedeurs-SUV. Die vierdeurs is redelijk vanzelfsprekend, omdat grote SUV’s met veel ruimte populair zijn in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd is het wel opvallend; het is namelijk voor het eerst dat die Bronco als vierdeurs geleverd gaat worden.

Het meest opvallende is de Bronco Sport. Deze hebben we al eerder gezien en wordt een kleinere variant van de vierdeurs Bronco. Deze krijgt een iets ‘zachter’ uiterlijk, met bijvoorbeeld een minder platte neus. Deze gaat echter wel op hetzelfde platform gebouwd worden als de andere twee Fords en moet dus net zo goed kunnen offroaden.

Details over de drie verschillende modellen geeft Ford nog niet. Het zou kunnen dat de Sport meer is bedoeld voor op het asfalt dan de 4- en 2-door, al is dat vooralsnog gissen. We zullen tot maandag 13 juli moeten wachten, tot we meer weten over deze drie Ford Bronco’s.