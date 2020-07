Zo weet Porsche 30 pk meer uit de GT2 RS-motor te krijgen

Het is een onderdeel dat je hoogstwaarschijnlijk nooit gaat zien, maar waarmee je wel 30 pk meer uit een GT2 RS-motor kan krijgen.

Misschien heb je er eentje thuis staan, maar hoogstwaarschijnlijk niet: de 3D-printer. Met dit apparaat kan je thuis allerlei 3D-objecten maken. Je vertelt de printer met een digitaal bestand wat je precies wil maken, stopt er wat materiaal in en voor je het weet staat je hele huis vol met ge-3D-print spul. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om obscure onderdelen voor je oldtimer zelf te vervaardigen, om maar iets te noemen.

Dit 3D-printen gebeurt niet alleen bij hobbyisten, maar wordt op steeds grotere schaal wereldwijd gebruikt. Porsche heeft er nu een nieuwe toepassing voor gevonden: het maken van zuigers. Specifiek de zuigers voor een GT2 RS-motor.

De werking van een 3D-printer is redelijk simpel uit te leggen. Je kan het vergelijken met je reguliere papierprinter. Hier stop je wat inkt en papier in, je vertelt het wat je wil zien en laagje voor laagje, streepje voor streepje print je printer wat je wil hebben. Het idee is bij de 3D-printer vergelijkbaar, met de uitzondering dat het de hoogte in kan gaan. Je materiaal? Dat kan van alles zijn. Hobbyisten gebruiken vaak plastic, maar plastic zou in een GT2 RS-motor geen fantastisch idee zijn. Dus gebruikt Porsche metaal.

Wat ze doen, is een laagje metaalpoeder strooien op een plat oppervlak. Daarna gebruikt de 3D-printer een laser om de poeder op de juiste plekken te verwarmen en te smelten. Daar strooit het apparaat er nog een laagje metaalpoeder overheen, om deze weer te verhitten en te versmelten. Zo gaat de 3D-printer net zo lang door, tot er een zuiger uit het apparaat komt.

Volgens Porsche zijn deze ge-3D-printe zuigers beter, omdat de vorm beter aansluit op de krachten die een zuiger krijgt te verwerken. Daarnaast kunnen de zuigers een geïntegreerd koelkanaal meekrijgen. Door deze twee voordelen zijn de ge-3D-printe zuigers tien procent lichter dan normaal én worden ze 20 °C minder warm. Dat betekent dat ze efficiënter werken en Porsche 30 pk meer uit de 700 pk GT2 RS-motor weet te persen.

Nu komen we wel aan bij de ‘maar’. Porsche zegt dat ze de zuigers nog steeds aan het onderzoeken zijn. Wel zouden de ge-3D-printe zuigers zonder probleem een test hebben doorstaan waarin ze 200 uur intensief werden gebruikt. Het zou dan ook zomaar kunnen dat deze zuigers ooit voor een snelle Porsche worden gebruikt, al zullen we daar voor nu nog even op moeten wachten. Benieuwd naar hoe de Porker rijdt zonder de bijzondere zuigers? Lees dan onze rijtest over de Porsche 911 GT2 RS.