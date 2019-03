Tesla vraagt personeel om vrijwillig auto’s te bezorgen

Help Elon, bezorg een Tesla.

De Amerikaanse autofabrikant Tesla staat voor een serieuze uitdaging. Er staan nieuwe auto’s klaar om geleverd te worden, maar de autobouwer heeft niet de capaciteit om al die nieuwe auto’s te leveren. Eerder werd al bekend dat Tesla duizenden autotransporters heeft gekocht en schakelt nu de hulp van zijn medewerkers in.

In een interne e-mail roept Tesla’s senior vice president Sanjay Shah op om het automerk te helpen. In de mail, die in handen is van Business Insider, staat dat Tesla de komende twee weken 30.000 nieuwe auto’s moet bezorgen. Die deadline is niet toevallig, over twee weken eindigt het eerste kwartaal. Voor het einde van het eerste kwartaal wil Tesla de klus geklaard hebben. De autofabrikant hoopt dat medewerkers vrijwillig een handje kunnen helpen door auto’s te bezorgen bij klanten.

De leveringen moeten op volle toeren gaan draaien. In het vierde kwartaal van 2018 maakte CEO Musk al bekend dat het aantal leveringen dit jaar met 65 procent moet toenemen. Het is de bedoeling dat in 2019 tussen de 360.000 en 400.000 Tesla’s bij de klant terechtkomen.

Het is niet de eerste keer dat Tesla hulp van zijn medewerkers vraagt. De autofabrikant heeft inmiddels een geschiedenis als het gaat om leveringsproblemen. In november vorig jaar had Tesla ook grote moeite met het op tijd leveren van de Model 3. Elon Musk sprak toen van een logistieke hel. Met onder meer de aankoop van de autotransporters zal het waarschijnlijk niet zo’n drama als de vorige keer worden.