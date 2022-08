Superdikke Kia GT-modellen (260 pk) zijn niet alleen verstandig

Met deze superdikke Kia GT-modellen kun je goed voor de dag komen. Sterker nog, de ‘want-factor’ is aanwezig!

Kia is lekker bezig op het moment. Ze doen vooraan mee als het gaat om elektrische auto’s, ze scoren goed in betrouwbaarheidsonderzoeken en de prijs-kwaliteit-verhouding is uitstekend. Kortom, er zijn genoeg verstandige redenen om overgaan tot aanschaf (of het leasen) van een Kia.

Maar wil je ook een Kia omdat het gewoon een dikke bak is? In het geval van de Kia Stinger: jazeker! Die auto staat in Nederland buitenspel vanwege de buitensporige CO2-boete. Maar je kan ook van twee reguliere Kia’s iets diks maken.

Dat bewijst de Duitse veredelaar Giacuzzo. Dat is een tuningspecialist die zich richt op Aziatische auto’s. In de jaren ’90 verwierf het bedrijf grote naamsbekendheid vanwege de kits voor de Subaru Impreza.

Ceed GT en Proceed GT

Ironisch genoeg hebben ze nu niets in de aanbieding voor welke Subaru dan ook, maar wel voor merken als Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Toyota en dus ook Kia. Er zijn twee relatief modale modellen flink precies goed aangepakt. Niet al te veel modificaties, maar net die paar die het verschil maken.

In dit geval gaat het om de Ceed GT en Proceed GT. Dat zijn de sportief-luxe uitvoeringen met een 1.6 liter turbomotor, goed voor meer dan 200 pk. Nu zien deze er af-fabriek al lekker uit, maar Giacuzzo heeft er superdikke Kia’s van gemaakt.

De wielen vallen het meest op, dat zijn Barracuda Racing Dragoon-wielen (ja, met dubbel o) . Ze zijn relatief licht (dankzij flowforming) en meten 19×8,5 met daarom heen 225/35 R19 banden. Op de Proceed GT zijn ze zwart, op de Ceed GT zijn ze goud. Uiteraard is zilver of antraciet ook mogelijk.

Superdikke Kia GT-modellen liggen lager

In dit geval levert Eibach de verlagingsets. Je kunt kiezen uit verlagingsveren (Pro) of schroefset (Pro Street S). Eventueel is een ST schroefset (XA) ook leverbaar. Dan zijn er de nodige subtiele details die deze dikke Kia’s onderscheiden van de rest. Denk aan de splitter, sideskirts, achterspoiler en diffusor.

Ook is er een nieuwe sportuitlaat met ‘Klappenanlage’, dus ze horen je aankomen bij de McDonald’s, Burger King of KFC. Als je die sportuitlaat combineert met het BMC-sportluchtfilter en chiptuning, stijgt het vermogen van 200 pk naar 260 pk. Het is dus niet alleen maar looks.

Dan zijn deze superdikke Kia GT-Modellen dus net zo snel als ze eruit zien. Zo ongeveer althans. In principe zijn het niet enorm veel modificaties, maar zo zie je maar dat je met een paar zorgvuldig gekozen upgrades een heel andere uitstraling kunt bewerkstelligen. Overigens hoef je niet alles te kiezen, als je alleen de verlaging en chip wil, kan dat natuurlijk ook.

