Ford EV-baas brandt Tesla af: 'onze bumpers vallen er niet af' - Autoblog.nl

Ook al noemt de Ford EV-baas Tesla niet bij naam, het is wel duidelijk dat hij het hier over de nieuwe autofabrikant heeft.

Jarenlang heeft Tesla het rijk alleen gehad. Wilde je een elektrische leasebak die geen Nissan Leaf-achtige auto was? Dan moest je voor een Model S gaan. Inmiddels is het gamma echter wat breder. De Autoblog Auto van het Jaar 2020-winnaar Polestar 2, bijvoorbeeld, of de Volkswagen ID.3 en ID.4. Komend jaar komen er nog meer concurrenten bij, waaronder de Ford Mustang Mach-E. De komst van die Mustang is inmiddels zo dichtbij, dat interviews opduiken waarin Ford-mensen praten over de bolide. En in een onlangs verschenen interview met Autoblog.com, maakt Ford EV-baas Darren Palmer wel wat opvallende opmerkingen over (vermoedelijk) die grote concurrent Tesla.

In het interview gaat het over de gedachte achter de Mach-E en waarom EV-rijders nou eigenlijk voor die Mach-E zouden moeten kiezen. Palmer heeft het onder meer over hoe de elektrische Mustang als een achterwielaandrijver aanvoelt en de snelheid. Tegelijkertijd heeft hij het ook over bepaalde ‘concessies’ die EV-rijders ‘bij sommige elektrische auto’s’ hebben moeten maken. Bij de Mustang hoeven die klanten die concessies niet te verwachten, stelt Palmer.

De deuren passen goed, de plastic onderdelen matchen qua kleur met de andere materialen, de bumpers vallen er niet af, het dak komt niet los als je dat wast, de deurgrepen vriezen niet vast als het koud is… Ford EV-baas Darren Palmer

Nogmaals; hij noemt Tesla hier niet bij naam. Maar het ligt wel redelijk voor de hand dat hij het hier over de elektrische-autofabrikant heeft. Kwaliteitscontrole en afwerking zijn immers niet Tesla’s beste punten, van iedere genoemde ‘concessie’ kunnen we dan ook een Tesla-voorbeeld aanhalen. Gelukkig gaat er bij Ford nooit iets fout, dus met de bouwkwaliteit van de Mach-E komt het vast helemaal goed.