Polestar komt met dikke open concept, de O2

Een Polestar die zijn naam eer aan doet. Tijdens het rijden kun je namelijk flinke hoeveelheden O2 binnenkrijgen

Een nieuwe conceptcar van een merk als Polestar is altijd iets om even voor te gaan zitten. Want als een op zichzelf al vooruitstrevend merk laat zien waar ze technisch allemaal toe in staat zijn, kun je leuke dingen verwachten. En dat geldt zeker ook voor de O2, wat de naam is van de nieuwe toekomstvisie.

En die naam is niet toevallig gekozen. Voor de mensen zonder scheikunde in het pakket; O2 is de scheikundige naam voor zuurstof. Die kun je in ruime mate binnenkrijgen, aangezien het een roadster is. Oftewel, lekker met het dakje open cruisen!

De enige elektrische roadster ter wereld

Tijdens een gesprek met de CEO van Polestar, Thomas Ingenlath, liet deze weten dat hij erg verheugd is dat de Polestar O2 de enige elektrische cabriolet op de markt is, mocht hij daadwerkelijk geproduceerd gaan worden. De eerste is het echter niet, of zijn we de Tesla Roadster vergeten? Die auto gaat echt met de eer strijken.

Of het een heel snelle auto gaat worden is nog niet bekend, Polestar heeft namelijk nog geen waarden betreffende de accu’s en motoren gedeeld. Wel liet Ingenlath tijdens het gesprek weten dat de O2 zich zal moeten gaan meten met een icoon als de Porsche 911. Dan weten we een beetje waar we het over hebben, het wordt gewoon een rappe wagen. Daar houden we van!

Polestar O2 wordt standaard geleverd met drone

De Polestar O2 is vooruitstrevend, zoals we eerder al zeiden. Een van de zaken waaraan je kunt zien dat het een blik op de toekomst betreft, is de drone waarmee de auto standaard is uitgerust. Een drone die je tijdens het rijden kunt laten opstijgen en die om je heen gaat vliegen om je te filmen.

Op de vraag waarom je dat in hemelsnaam zou willen antwoordde Ingenlath dat de tijden van het genieten van een roadster een beetje veranderd zijn. Ging je voorheen met je lawaaiige auto naar een mooie weg en genoot je alleen of samen met 1 passagier van het geluid, het gevoel en de kracht, tegenwoordig moet dat allemaal helemaal anders, volgens Polestar.

Anno 2022 moet je je belevenissen namelijk delen op social media. En daar is die drone perfect voor geschikt, want hij kan tot snelheden van 90 kilometer per uur met je meevliegen, en dat kan zelfs in een ‘dynamic mode’. Dan maakt hij dramatische shots waar zelfs Steven Spielberg een puntje aan kan zuigen. Lekker voor op je Insta!

Duurzaam, duurzaam en nog eens duurzaam

Tenslotte moet niet onvermeld blijven dat de Polestar O2 ontzettend duurzaam is. Alle onderdelen die voor deze auto zijn gebruikt, zijn gerecycled. Ook moet de hele auto weer opnieuw gebruikt kunnen worden als hij het ooit niet meer gaat doen. Het chassis bijvoorbeeld is van gerecycled aluminium en alle zachte delen waren ooit nylon dat in andere dingen werd gebruikt.

Of de auto zoals deze concept op de markt komt, kon de CEO van Polestar niet zeggen. Maar wij weten inmiddels dat dit helaas vrijwel nooit gebeurt en dat is jammer. Want zoals de Polestar O2 er nu uitziet smaakt naar meer en schreeuwt om een ongewijzigde productieversie.

Dus Polestar, doe eens gek en verblijd ons met die O2. De autoliefhebber zal jullie dankbaar zijn!