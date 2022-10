Ford: EV’s moeten geweldig zijn, milieu onbelangrijk

Klare taal van Ford! EV’s moeten geweldig zijn, het milieu is bijzaak. niet voor hen, maar voor de klant.

Er valt veel te zeggen voor een elektrische auto. Je hebt veel koppel, ze zijn stil, comfortabel, je kan ze thuis laden en ga zo maar door. Een van de redenen dat je elektrisch rijdt is natuurlijk geld.

Elektrisch rijden scheelt enorm veel qua belastingdruk, zowel qua aanschaf als qua bijtelling (en accijnzen). Nu weten we allemaal dat het nu allemaal nog voordelig is, maar dat het absoluut nog een keer duurder gaat worden.

EV’s moeten geweldig zijn

Bij Ford denken ze daar al over na. Om echt grote aantallen te maken is alleen een economische reden niet voldoende. Sterker nog, zelfs ecologische redenen tellen niet voldoende mee. Nee, volgens Darren Palmer (Fords VP van Elektrische auto’s) moeten ze ‘gigantisch geweldig’ zijn. Dat laat hij weten aan het Australische Cars Guide.

Volgens hem is de consument namelijk niet zo begaan met het milieu. Een elektrische Ford moet beter en gaver zijn dan de bestaande auto. Het elektrische aspect hoeft niet de doorslag te geven, maar dingen als design en prestaties doen dat wél. Vandaar dat volgens Ford auto’s als de Porsche Taycan en diverse Tesla’s erg populair zijn.

En het milieu dan?

Ford probeert zich dan ook te focussen op gave elektrische auto’s die men gewoon wil. De eerste in die lijn is de Mustang Mach-E GT. Ford zoekt een populair segment, en probeert dan een ‘gigantisch geweldige’ auto te bouwen. Eentje die vooral heel erg leuk is om te rijden en niet alleen door snelheid.

Volgens Ford is het milieu echt van secundair belang. Prestaties, design en techniek is het meest belangrijk. Dat je dan het milieu helpt, is mooi meegenomen maar dus niet van belang voor de consument.

Nu is dat niet heel verwonderlijk, bij een grote aanschaf als een auto spelen er veel meer dingen mee. Maar dat het geen USP of op zijn minst een argument is, is zeker opvallend te noemen.

