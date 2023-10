Nissan Hyper Tourer draait om luxe reizen

De Nissan Hyper Tourer is de derde keer deze week dat we het over een MPV hebben.

Na de EV 10 daagse 2023 lijkt het nu wel de MPV 3 daagse. Zo heb je het er nooit over, zo komt de autovorm opeens vrijwel dagelijkse ter sprake. Eerst was het een designer van Alfa Romeo die het over een MPV had, toen kwam Volvo met een nieuwe MPV en nu is het de beurt aan Nissan met de Hyper Tourer.

Het is een concept. Het derde concept die Nissan presenteert op de Japan Mobility Show. Deze studie draait om vervoer in een ruime auto met veel luxe aan boord. Het is een typische MPV, bedacht voor luxe reizen en businesstrips. Nissan heeft de perfecte quote in het persbericht staan. Pikken we gewoon even mee!

Ontworpen voor mensen die de fijne dingen van het leven waarderen en graag in gezelschap van vrienden of zakenrelaties vertoeven

Kijk eens aan! De Nissan Hyper Tourer is dus bedacht voor Brabanders denk ik. Een mooie innovatie van het busje is de aandrijflijn. Het concept is uitgerust met solide state-batterijen. Het grote voordeel van deze batterijen is dat een langere actieradius hebben en minder zwaar zijn. Precies twee uitdagingen waar de huidige elektrische auto’s mee kampen.

Nissan Hyper Tourer

Aan boord van de MPV zit alles wat je verwacht, in een Japanse huisstijl. Interieurverlichting is verwerkt in het dak, maar ook in de vloer. Natuurlijk zit er ook een echt conceptelement aan deze auto verbonden. Zo kan deze volledig autonoom rijden, waarbij de bestuurder de stoel kan draaien naar de rest van de inzittenden. Ja dat laatste is voor nu nog toekomstmuziek.

Het is niet ondenkbaar dat Nissan de Hyper Tourer in productie neemt. Dit soort luxe busjes zijn vooral op professioneel gebied in trek. Denk aan het vervoer van personen van een vliegveld naar een hotel in de stad voor een congres. Voor dat soort toepassingen is zo’n ding briljant.