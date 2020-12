Genesis GV70 is vetter dan een Porsche of niet? - Autoblog.nl

De GV70 toont aan dat als je maar lang genoeg je best doet, er uiteindelijk wel komt.

Het neerzetten van een premium-merk is bijzonder lastig. Het duurt namelijk meestal wel even alvorens een merk als dusdanig wordt gezien. Zeker in Europa, waar we enorm traditioneel zijn, is het erg lastig.

Mede daardoor missen we een van de vetste premium-merken van het moment. We hebben het over Genesis, dat het premium luxemerk is van Hyundai. Dat merk heeft in relatief korte tijd enorme stappen voorwaarts gezet. Nu zijn we op het punt aanbelandt waar Genesis aansluiting gevonden lijkt te hebben met de gevestigde orde.

Nieuwe Genesis GV70

De auto in kwestie is de Genesis GV70. De naam is een beetje nietszeggend, maar dat doen merken expres. Dan moet je namelijk de merknaam erbij uitspreken voor de context. Collega @RubenPriest kon alvast de eerste details delen, nu zijn er meer afbeeldingen en is er meer informatie.

De G70 en GV80 passeerden al eens eerder de revue, nu is het de beurt aan de GV70. De auto concurreert met auto’s als de Audi Q5, BMW X3, Mercedes-GLC, Jaguar F-Pace en Porsche Macan. Natuurlijk, het is persoonlijk, maar de GV70 is stiekem cooler en gaver dan die modellen.

In een tijd waar BMW ernstig zoekende is naar een geslaagde vormtaal, weet Genesis een juiste snaar te raken. Met hele cleane lijnen en gave details staat er gewoon een kloek apparaat voor de deur. De chromen sierlijsten met het derde zijruitje geven de auto een opmerkelijk zijaanzicht en de achterzijde met de platte achterlichten zijn eveneens zeer herkenbaar.

Generieke neus Genesis GV70

Is het allemaal bijzonder en gaaf? Mwah, de neus is een beetje generiek. Maar al met al: heel erg gaaf. Natuurlijk, styling is persoonlijk, maar ze hebben er teminste werk van gemaakt bij Genesis. Op de foto’s zie je diverse modellen. De felrode is voorzien van het Sport Package, herkenbaar aan de ronde uitlaten, zwarte details, spoilers en grote velgen.

Interieur

Dan het interieur. Dat is bijzonder clean en luxueus. Het bedieningspaneel voor temperatuur zit onder handbereik, het scherm zit op ooghoogte op het dashboard. De bediening gaat via een knop, iets dat @jaapiyo bijzonder premium vindt. Eerlijk is eerlijk, het is wel erg gemakkelijk en je hebt minder last van vieze vette vingerafdrukken. Het stuur is overigens wel heel erg, eh, karaktervol. Mooi is anders, maar herkenbaar is het zeker. Ook hier geldt: het is smaakafhankelijk.

Techniek GV70

Rest de techniek. Genesis is niet al te scheutig met informatie. De in basis achterwielaangedreven crossover komt in elk geval met twee motoren. De instapper is een 2.5 viercilinder turbo. Deze levert 304 pk aan vermogen en 422 Nm aan trekkracht. Een stapje hoger staat de 3.5 V6 biturbo, goed voor 380 pk en 530 Nm.

Alle uitvoeringen zijn voorzien van een achttraps automaat. De viercilinder heeft in de VS standaard achterwielaandrijving, maar elders AWD. de V6 heeft altijd de aandrijving op alle vier de wielen.

De Genesis GV70 komt volgend jaar op de markt in de VS en Canada. In Nederland wordt het merk (nog) niet geleverd, helaas.