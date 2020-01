Ford Fiesta krijgt minder pk maar meer uitrusting

De 1.0 EcoBoost mist wel vijf hele paardjes om het milieu te kunnen redden.





De jaarwisseling. Ieder jaar staat dat garant voor het eten van iets te veel oliebollen, het drinken van iets te veel champagne en het ontstaan van iets te veel autobranden. En natuurlijk ook de invoering van nieuwe regels, waaronder op het gebied van emissie. Waarschijnlijk kondigt Ford daarom aan dat de Fiesta nu een vernieuwde motor krijgt. De cilinderkop is omgedraaid zodat onderdelen als het partikelfilter en de katalysator sneller opwarmen, de driecilinder kan cilinders uitschakelen bij lagere belasting en de injectiedruk is hoger.

De voordelen van deze nieuwe motor zijn een lagere uitstoot en een lager verbruik, maar tegelijk ook een minder potente motor. De vorige 1.0 EcoBoost-motor kon namelijk nog honderd pk leveren, deze vernieuwde slechts 95. Of de motor ook minder koppel levert is niet duidelijk. De vorige versie leverde nog 170 Nm aan koppel. Wie graag vijf pk meer heeft in zijn/haar 1.0 Fiesta moet snel zijn en genoegen nemen met de automaat: medio 2020 is de vernieuwde motorisering er pas met automaat. Tot die tijd worden Fiesta automaatjes nog geleverd met die 100 pk EcoBoost.

Over de motor gesproken; vanaf dit jaar levert Ford de Fiesta niet langer met de 1.1 motor. Deze ongeblazen motor leverde slechts 70 tot 85 pk en 108 Nm aan koppel en had daarnaast een net iets hogere brandstofverbruik ten opzichte van de 1.0 EcoBoost.

Om de pijn van de mindere pk’s te verzachten, geeft Ford ook goed nieuws mee. Aan de uitrusting van de Fiesta is namelijk het een en ander aangepast. De adaptive cruise control wordt nu voorzien van verkeersbordherkenning en automaten met ACC krijgen Stop&Go, waarmee de auto in files volledig kan stoppen en weer verder kan rijden. Het SYNC 3-infotainmentsysteem heeft een redesign gekregen en is volgens Ford intu├»tiever in gebruik. Zo moet zoeken in het telefoonboek en de mediabibliotheek bij de nieuwe versie makkelijker gaan. Met SYNC 3 kunnen kaartupdates thuis via wifi worden ge├»nstalleerd.

Qua uitvoeringen past Ford bij de Fiesta ook het een en ander aan: zo zit er tussen de Titanium en Trend de Connected-uitvoering. Deze krijgt SYNC 3 met een 8 inch touchscreen, Apple Carplay, Android Auto en DAB+. De Connected krijgt daarnaast elektrisch bedienbare ramen rondom, airconditioning en cruise control. Deze Fiesta kost 18.545 euro.

Over de Titanium gesproken: deze (en de ST-Line) krijgt parkeersensoren achter, elektrisch bedienbare achterdeurramen, een 8 inch touchscreen, DAB+, 4-weg verstelbare voorstoelen en LED-dimlichten. Deze twee uitvoeringen worden nu ook als X-series geleverd, waarbij de auto een B&O geluidssysteem krijgt, Driver Alert, navigatie, verkeersbordherkenning, een startknop en een grootlichtassistent.

De “stoere” (niet de mening van de auteur maar een quote van Ford) Active X krijgt automatische aircon, parkeersensoren, keyless entry, navigatie en het eerdergenoemde geluidssysteem. De bekleding van de Vignale is vanaf dit jaar volledig leder, deze uitvoering krijgt daarnaast ook DAB+, privacyglas, Active Park Assist, een achteruitrijcamera en elektrisch inklapbare buitenspiegels. De voorruit, voorstoelen en stuurwiel zijn tot slot verwarmbaar. Deze verwarmbare onderdelen heeft de ST-3 nu ook, evenals DAB+, parkeersensoren en de inklapbare buitenspiegels. De vernieuwde Ford Fiesta is nu te bestellen voor een basisprijs van 17.250 euro.