Deze Chinees wil heel graag een Audi zijn

En eigenlijk ook een Porsche.

De Chinese auto-industrie is in een razendsnel tempo volwassen geworden. Dat geldt ook voor het design. Vroeger lachten we nog om de slappe aftreksels van Europese designs, maar sommige Chinese auto’s zijn nu gewoon fraaier dan Europese auto’s. De nieuwe Xpeng P7 bijvoorbeeld.

Toch zijn de Chinezen het kopiëren nog niet helemaal afgeleerd. We betrappen ze nog regelmatig op afkijkwerk. Zo doet de neus van de nieuwe Chery wel heel erg denken aan Audi. Even voor de context: Chery is een van de grootste autofabrikanten van China. Ze zijn onder deze merknaam niet actief in Europa, maar hebben recent wel de merken Omoda en Jaecoo gelanceerd.

De tweede generatie Tiggo 8 die Chery nu laat zien is dus totaal niet relevant voor ons, maar we willen het gewoon even hebben over de neus. Die doet namelijk sterk denken aan het nieuwe Audi-front met de gespleten koplampen. We dachten al dat dit in de smaak zou vallen bij de Chinezen, en dat wordt bij deze dus bevestigd.

De grap is: de Tiggo wordt leverbaar met twee verschillende neuzen, en de andere neus heeft óók een hoog Audi-gehalte. Dit front doet sterk denken aan de neus van onder meer de Audi Q5 en Q7. Je kunt dus zowel de oude als de nieuwe designtaal van Audi op je Chery krijgen. De achterkant is ook niet bepaald origineel: de achterlichten lijken regelrecht van een Cayenne te komen.

Technische details zijn verder nog niet bekend, maar het wordt waarschijnlijk een hybride. Maar nogmaals: dat is verder niet belangrijk, want Chery is niet voor hier. In Europa moet je bij Omoda en Jaecoo zijn.