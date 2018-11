Ford gaat de overheerlijke geur van nieuwe auto’s uitroeien

Een, twee, weg ermee.

Zelden komt het voor dat de ‘nieuwe’ geur van het interieur van een auto merkbaar aanwezig is. Enkel wanneer je bij een dealer op bezoek bent om een specifiek model te bekijken of in de maanden nadat je de sleutels van je nieuwe daily in ontvangst hebt genomen, zal deze kenmerkende geur opvallen. De meeste westerse kopers zien deze geur als een aangename bijkomst, maar in China kunnen ze het niet verdragen. Ford wil zijn Aziatische klanten tegemoetkomen: de Amerikanen gaan proberen de geur uit te roeien.

Dit blijkt uit een nieuw patent dat het Australische Car Advice heeft weten op te duiken. Ondanks dat het al langere tijd bekend is dat Ford probeert de geur uit zijn auto’s te krijgen, heeft de autofabrikant recentelijk een patent gekregen waarmee deze nieuwe geur automatisch uit zijn wagens moet verdwijnen.

Het is niet vreemd dat Ford hard aan de weg timmert om dergelijke veranderingen door te voeren, want de geur van nieuwe auto’s is bij Chinese autokopers de grootste zorg. Uit onderzoek, aan het licht gebracht door Reuters, is gebleken dat consumenten daar zelfs meer inzitten over het feit dat hun auto’s ruiken naar giftige stoffen, dan dat ze zich zorgen maken over rijgeluid of verbruik. Ergens logisch, want de geur is in werkelijkheid inderdaad een giftige walmenmix van tal die de nieuwe componenten binnenin de auto hebben ‘uitgeademd’. Wanneer Ford de geur kan doen verdwijnen, kunnen ze dus potentieel nieuwe kopers naar zich toetrekken.

De manier waarop Ford de giftige stoffen uit zijn auto’s wil laten verdwijnen lijkt echter enigszins primitief te zijn. Ford wil zijn nieuwe auto’s als het ware “bakken” in de zon, zodat de giftige stoffen zoveel mogelijk uit de materialen komen zetten. Het systeem dat in het patent wordt omschreven zet vervolgens de airconditioning, de verwarming en mogelijk zelfs de motor aan om de specifieke geurencombinatie nog verder te stimuleren. Tenslotte zoekt de semi- of volledig autonome auto een moment uit om de ramen op te gooien, zodat de geur kan verdwijnen.