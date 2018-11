Duitse minister: “onze EV’s zijn niet half zo sexy als die van Tesla”

Het moet snel anders.

De Duitse minister van economische zaken, Peter Altmaier, heeft dit weekend zijn kijk gedeeld op de huidige stand van zaken in het land der elektrische auto’s. Tijdens een gesprek met de CEO’s van Mercedes en Volkswagen evenals de CEO van Axel Springer, waarin de toekomst van mobiliteit onder de loep werd genomen, verraste de minister zijn tafelgenoten met een bijzondere opmerking.

De opmerking is gelukkig opgevangen door de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aan het einde van een anderhalf uur lange conversatie tussen het viertal uitte Altmaier zijn zorgen over de richting die de meest vooraanstaande Duitse autofabrikanten zijn ingeslagen. Met name op het gebied van design schieten de modellengamma’s van de merken tekort ten opzichte van de absolute elektrogigant: Tesla.

“Deutsche Autos sind immer sexy gewesen: BMW, Mercedes und sogar der VW-Käfer in den 60er-Jahren. Ich frage mich wirklich, wann Sie, Herr Zetsche, oder Sie, Herr Diess, oder Herr Krüger von BMW in der Lage sein werden, ein Elektroauto zu bauen, das nur halb so sexy ist wie ein Tesla. Was die Attraktivität ihrer E-Autos betrifft, könnten Sie tatsächlich noch einige frische Ideen einbringen.”

Zelfs de niet-Duitssprekenden onder ons zullen tot op zekere hoogte begrijpen dat minister Altmaier hiermee zijn ongenoegen uit over de huidige designtaal van de volledig elektrische auto’s van Mercedes, de Volkswagen Group en BMW. Altmaier vindt dat de fabrikanten van eigen bodem beter hun best moeten doen om klanten wereldwijd aan te spreken met een fascinerend uiterlijk waarin men graag daadwerkelijk gezien wil worden. Als voorbeeld blikt Altmaier terug op de geschiedenis van de drie grote Duitse merken. Verschillende van hun modellen, zoals bijvoorbeeld de Volkswagen Kever uit de jaren ’60, worden nog altijd bewonderd. Kortom: het is tijd voor frisse ideeën.

Helemaal kommer en kwel is het natuurlijk niet. Ten eerste kan het zo zijn dat Altmaier deels spreekt vanuit persoonlijk overtuigingen. Daarnaast is het goed mogelijk dat de desbetreffende Duitse autofabrikanten de komende jaren grote stappen maken om Tesla te evenaren of zelfs te overtreffen. Ze mogen misschien later pas zijn begonnen met volledig elektrische voertuigen, de middelen hebben ze zonder meer aan boord om de Amerikaanse nieuwkomer binnen enkele jaren op te slokken.