Score! Flitspaal pakt in twee weken 58.000 automobilisten

Een klein onderzoek in Italië heeft grote resultaten gehad.

Waar een klein dorp groot in kan zijn. In het Italiaanse Acquetico, een plaatsje waarin ongeveer 120 mensen wonen, is recentelijk een nieuwe flitspaal geplaatst op aandringen van tientallen burgers. Twee weken nadat de flitspaal in werking werd genomen voor een onderzoek, had het apparaat al meer dan 58.000 automobilisten op de foto gezet.

Het moge duidelijk zijn dat de inwoners van het dorp meer dan gelijk hebben gekregen en het overduidelijke probleem aan de kaak hebben weten te stellen. Verschillende Italiaanse media trekken na het zien van de cijfers bijvoorbeeld de conclusie dat ongeveer de helft van alle door Acquetico rijdende automobilisten de maximale snelheid van 50 km/u overschrijden.

De burgemeester zelf is enorm geschrokken van de cijfers die uit het flitsonderzoek zijn voortgekomen. Met name de extreme gevallen zijn volgens hem, Alessandro Alessandri, werkelijk ongelooflijk. Op een zeker moment midden op een werkdag registreerde de flitspaal, die vlak voor een zebrapad was opgesteld, een piek van 135 km/u. Daarnaast heeft de flitser tientallen andere automobilisten betrapt die eveneens harder dan 100 km/u reden.

Momenteel heeft het dorp nog geen vaste oplossing voor het probleem gevonden, maar deze moet er zeker snel gaan komen. Volgens de burgemeester wordt er na het flitsonderzoek gekeken naar een full-time flitspaal in het dorp, maar eventueel kunnen er in plaats daarvan ook drempels, een radar of zelfs een tolpoort worden neergezet.

Met dank aan Dennis voor de tip!