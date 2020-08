Jos Verstappen deelt NOS verbale muilpeer uit

Na wat boordradio-gedoe gaan de NOS en Verstappen Senior lekker te keer. Jos Verstappen deelt de NOS een lekkere verbale muilpeer uit.

De Formule 1-race op het circuit van Barcelona gaf een nieuwe betekenis aan het woord saai. Wellicht dat we de Formule 1 moeten gaan benaderen als een parade op bizar hoge snelheid met af en toe een hoop actie. Wat het in feite ook is.

Halfgas

We hoopten allemaal op het moment dat Max Verstappen kon aanhaken bij Lewis Hamilton. Aanvankelijk leek het te lukken, maar toen de Brit halfgas gaf, reed hij kinderlijk eenvoudig weg. Het leverde een discussie op over de boordradio. Max vond dat het team zich teveel richtte op Hamilton, terwijl het team vond dat Max gewoon even moest luisteren.

Online fittie

Nu viel het in feite heel erg mee: een beetje discussie kan geen kwaad. Maar het leverde wel even een ‘online fittie’ tussen Jos en de NOS op. NOS verslaggever Louis Dekker kan zijn mening ventileren op de NOS website en app, maar uiteraard dus ook via Twitter. Wi had dat gedacht? Hij vond wat van het gedoe met Max en de boordradio, waardoor hij deze Tweet plaatste.

‘Omroep Max’

Daarbij werd er een grapje gemaakt: Omroep Max. Ach, om de babyfoon van Vettel hebben we ook hartelijk kunnen lachen. Er zijn betere en slechtere grappen gemaakt. Toch was het voldoende om voormalig F1 coureur Jos Verstappen boos te maken. Hij reageerde vrij fel op Dekker. Jazeker, Jos Verstappen deelde de NOS een lekker ouderwetse verbale muilpeer uit.

Dekker v Verstappen

Vervolgens ging Dekker lekker erin door de voormalig teamgenoot van Schumacher uit te nodigen voor de podcast. Dat werkte als een rode lap op Verstappen Sr. die er wederom vol op in ging. Nu maakt het overigens allemaal niets uit: het is nu eenmaal Twitter en als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren.

Jammer

Het is wel jammer dat Dekker nog steeds geen vragen mag stellen aan Verstappen. Want op deze manier zijn Jack Plooij en Rob Kamphues de enigen die Max Verstappen mogen interviewen. Nu kan Louis Dekker zich bezighouden met Max-gerelateerde vragen stellen aan Magnussen en Giovinazzi.

