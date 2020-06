Til jij deze Audi A8 occasion naar zeven cijfers?

Als je er echt voor gaat, kun je bizarre aantallen op de teller zetten. Eén van de vorige eigenaren van een Audi A8 die als occasion aangeboden wordt is goed op weg naar het miljoen.

Het is altijd clichématig ‘de schuld van de fabrikant’ als een auto op een lage kilometerstand de brui eraan geeft. Maar in diezelfde trend wordt een fabrikant bestempeld als de bouwer van extreem betrouwbare auto’s als hun auto’s bijvoorbeeld een miljoen kilometer halen. De waarheid ligt in het midden. Sommige auto’s zijn motorisch nog in orde maar elektronisch belabberd en andersom. Sommige auto’s kunnen met minimaal onderhoud nog grote standen halen, anderen hebben een grote geldinjectie nodig. Maar in theorie is het mogelijk met elke auto.

Audi A8 (D4)

Een auto die toch wel bij de laatste categorie hoort is de Audi A8 van de derde generatie (D4). Niet om nou te zeggen dat ze enorm onbetrouwbaar zijn, maar met de techniek die Audi aan boord stopt is de kans dat iets niet naar behoren werkt aanwezig. Euvel kan meestal verholpen worden. Iets wat de eigenaar van dit exemplaar waarschijnlijk vaak heeft gedaan.

Understatement

We kijken naar een Audi A8 uit 2011. Dat is het tweede jaar van de derde generatie A8. Het exemplaar in kwestie maakt gebruik van een mooi oud licht/donker contrast met het exterieur in Nachtblau Perleffekt en een lederen interieur wat vooral bestaat uit de kleur Messingbeige met een klein beetje zwart. Door niet te kiezen voor S-Line-gevallen of extreem grote velgen kun je het bijna een understatement noemen. De motor is de dikste, maar dan de dikste op satansap: de 4.2 TDI. Dit is een V8 die 351 pk leverde. Klinkt als weinig voor een moderne V8, maar bij diesels telt het koppel meer en dat is in dit geval 800 Nm. De A8 combineert deze dikke motor met een achttraps automaat.

Miljonair

Allemaal leuk en aardig maar een A8 van deze generatie an sich is niet zo bijzonder, helemaal dit nette exemplaar is gewoon het gemiddelde van de A8 van die tijd. Het bijzondere is de kilometerstand. Deze A8 heeft 855.315 km op de klok. Precies 85,53 procent onderweg naar een miljoen kilometer dus. Een illuster clubje.

Het kan bijna niet anders dan dat deze auto een verleden heeft in de taxibranche. Met meer dan 90.000 kilometer per jaar heeft één van de vorige eigenaren in ieder geval de A8 als een tweede thuis behandeld. Op zich heerlijk vertoeven in zo’n auto, lijkt ons.







Afschrijving

Auto’s in deze klasse staan veelal niet bekend om het behouden van hun waarde en deze A8 is geen uitzondering. In 2011 reed hij weg bij de dealer toen de eerste eigenaar bijna 180.000 euro had afgetikt. Negen jaar en 855.000 km later is daar nog 16.499 euro van over. Precies het tegenovergestelde van de Audi V8 van laatst, dus. Wie het aandurft om met zo’n auto op pad te gaan en wellicht het miljoen weet te halen, kan zijn slag slaan op de advertentie van de Audi A8 occasion op Marktplaats. Doe je dat, dan wil ondergetekende ook graag weten of in deze tijd van volledig digitale kilometerstanden weten of er 999.999 km blijft staan, of dat je eindelijk ook daadwerkelijk zeven cijfers kunt zien in het dashboard.