Henrik Fisker’s nieuwe auto heet de Fisker Orbit

Chris Bangle is niet de enige die denkt de auto van de toekomst te kunnen ontwerpen.

Gisteren hadden we nog over het project waarmee Chris Bangle zich voor het eerst sinds lange tijd in de autowereld waagt, vandaag is het de beurt aan een andere ex-BMW designer. Henrik Fisker zwaaide (helaas?) nooit zoals Bangle de scepter op de designafdeling van BMW, maar tekende er wel de Z8. Tevens werkte hij mee aan de allereerste X5, wat wellicht wat minder tot de verbeelding spreekt, maar voor BMW stiekem natuurlijk van hogere prioriteit was.

Na zijn periode bij BMW legde Henrik ook nog even de basis voor een kleine 20 jaar Aston Martin-design toen hij de DB9 en V8 Vantage tekende. Oké, alle credits verdient hij daarvoor niet, want Ian Callum had immers al de originele V12 Vanquish getekend.

De Deense designer wilde echter meer en richtte in 2007 zijn eigen merk Fisker Automotive op. Aanvankelijk werden daar de Tramonto en Latigo geboren, op basis van de Mercedes SL respectievelijk BMW 6-Serie. Het bekendste product van Fisker Automotive is echter ongetwijfeld de Karma, een hybride die zijn tijd wellicht net wat vooruit was en geen commercieel succes werd, in ieder geval niet voor Fisker Automotive. Henrik verliet de toko in 2013 en in 2014 werd de failliete boedel verkocht aan het Chinese Wanxiang.

Toch zit Fisker nog altijd vuistdiep in de EV’s. Sterker nog, hij heeft samen met stofzuiger-koning Dyson een patent verworven voor solid state accu’s dat in de toekomst nog weleens zeer lucratief kan blijken te zijn. Het nieuwste project van Henrik is echter deze Orbit, een autonome elektrische kar die tot stand is gekomen in samenwerking met de Chinese Hakim Unique Group. Waarschijnlijk heb je nog nooit gehoord van deze toko, maar het bedrijf is pas tien jaar oud en nu al 32 miljard Dollar waard.

Het verhaal van de Orbit is verder niet ontzettend vernieuwend in verhouding tot andere projecten die we op dit vlak gezien hebben. Fisker wil aan de kleine schuttles vooral toevoegen dat ze hip en cool zijn en er ook zo uitzien. Oordeel zelf of hij daarin geslaagd is. De telefoonvelgen kunnen in ieder geval vast mijn goedkeuring wegdragen en de raamlijn is ook wel scherp gevormd. Het grote verschil met andere autonome shuttles is misschien wel dit: het is de bedoeling dat Fisker de eerste Orbits eind 2018 reeds afheeft.