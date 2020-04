Dit is de goedkoopste 997 GT2 occasion van Marktplaats

Jazeker, deze Porsche 997 GT2 is relatief voordelig. Dit is de goedkoopste 997 GT2 van Nederland.

Afgelopen maand gingen de geruchten rond dat Porsche bezig was om zijn 911 Turbo-gamma iets verder uit te laten dijen. Op dit moment is er een 911 Turbo Coupé, 911 Turbo Cabriolet, 911 Turbo S Coupé en een 911 Turbo S Cabriolet.

Lichtgewicht

Daar komt nog een lichtgewicht versie bij. Op de vierwielaandrijving klonk het eigenlijk als een soort 911 GT2. De laatste twee GT2-modellen kwamen alleen in de extreme ‘GT2 RS’-trim. De auto die je op deze pagina ziet, is de laatste ‘normale’ 911 GT2.

Heftig

De 911 GT2 is in feite een extra heftige 911 Turbo met wat GT3-DNA. De motor is dezelfde Mezger als de 911 Turbo, maar in plaats van 480 pk heb je 530 pk tot je beschikking. Ook het koppel is hoger. De Turbo leverde al een niet misselijke 620 Nm, de GT2 maar liefst 680 Nm. Het GT3 gedeelte is het chassis, dat veel overeenkomsten vertoont. Net als de 911 GT3 werd de 911 GT2 gebouwd door Porsche Motorsport.

Puristisch

Om het nog heftiger te maken heeft de GT2 enkel achterwielaandrijving. Ook is een automaat niet mogelijk: in een GT2 dien je te schakelen. Volgens Porsche kon zowel de 911 Turbo als de 911 GT2 van 0-100 km/u in 3,7 sprinten. In de GT2 is het echter wat harder werken. De topsnelheid is voor 2020 maatstaven nog altijd onverminderd hoog: 329 km/u. Het is een Porsche, dus je weet dat die opgaven meer een voorzichtige indicatie zijn, dan een onhaalbaar streven.

‘Veel’ kilometers

De meeste GT2’s worden maar zelden gereden. Wat dat betreft is deze occasion van vandaag zo leuk. De vorige eigenaar heeft er namelijk goed gebruik van gemaakt. Sinds 2008 is er namelijk geregeld mee gereden. De teller staat op dit moment op 100.822 km! Het voordeel is dat de auto daardoor wat harder is gaan afschrijven en bereikbaarder is geworden. Het is namelijk de goedkoopste Porsche 997 GT2 van Nederland.

Niet misselijk

Nu is dat slechts relatief. De vraagprijs bedraagt alsnog een niet misselijke 106.600 euro. Dat is ongeveer het zelfde als je kwijt bent voor een nieuwe 718 Boxster S. Aan de andere kant: in deze 911 GT2 hoef je je geen zorgen meer te maken om de kilometers. Dat is ook wel een lekker gevoel. Kopen? De advertentie kun je hier bekijken.