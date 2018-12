Mercedes-AMG overweegt opvolger SLS Electric

Wanneer hij tot ons moet komen is nog lang niet bekend.

We zijn inmiddels alweer lang en breed vertrokken uit de Verenigde Staten, maar nog steeds stuiten we op interessante berichten van de beurs in Los Angeles. Ditmaal heeft het te doen met de ambities van Mercedes-AMG voor wat betreft zijn AMG GT. De gehele modellenreeks kreeg vorige week niet alleen een facelift, daarbij stelden de Duitsers ook de circuit-georiënteerde GT R PRO aan ons voor. Nu blijkt dat de automaker overweegt een opvolger te maken van de SLS Electric, op basis van de AMG GT.

Het lijkt niets meer dan een logische stap om het ongekend brede gamma van de AMG GT nog verder aan te dikken met een volledig elektrische variant, maar dit is zeker niet de werkelijkheid. Goed, ten tijde van de onthulling van de SLS Electric in 2012 was de wereld misschien nog niet klaar voor volledig elektrische auto’s, maar de Tesla Model S (die vlak voor de SLS Electric op de markt werd gebracht) heeft bewezen dat het wel degelijk mogelijk is om succesvol te zijn. Dit is vooral te danken aan het feit dat het Model S financieel stukken aantrekkelijker was dan de elektrische SLS. Ondanks zijn spectaculaire vermogen van ongeveer 750 pk was de Mercedes vreselijk duur. Meer dan 4 ton euro’s aan “duur”, om precies te zijn. Gezien het feit dat er in 2013 in Nederland sowieso maar 12 exemplaren van de SLS over de toonbank gingen, is het geen verrassing dat ook de SLS Electric niet precies een verkoopknaller was.

Nu de consument duidelijk meer interesse heeft in elektrische auto’s – en daarmee dus ook elektrische sportwagens – kan Mercedes-AMG de deur naar elektrische modellen weer op een kier zetten. Op de beurs in Los Angeles liet Tobias Moers, de baas van AMG, hierom al weten dat de volgende C63 een hybride variant moet krijgen. Daarmee volgen ze het voorbeeld van Mercedes, dat sindskort grootschalig inzet op volledig elektrische auto’s. De EQC, bijvoorbeeld, is de eerste EV van het merk.

Hoewel een opvolger van de SLS Electric allerminst is bevestigd, is het dus goed mogelijk dat de auto eraan komt. Wanneer Mercedes-AMG besluit de auto in productie te nemen, dan kunnen we in ieder geval een aantal dingen verwachten. De belangrijkste kenmerken zijn ongetwijfeld dat hij goedkoper en toegankelijk voor het grote publiek moet worden. (Bron: Autoblog)

