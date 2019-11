Citroen doet eindelijk de Mitsubishi Outlander PHEV na

Zo moeilijk kon het toch niet zijn?

Kennen jullie de Citroen C-Crosser nog? Dat was een keurige middenklasse crossover die in samenwerking met Mitsubishi werd gebouwd. Nou, om eerlijk te zijn was het een Outlander met Citroen kenmerken. Een generatie later veroverde Mitsubishi met de Outlander PHEV de Nederlandse automarkt, terwijl het bij Citroen even stil was op het gebied van crossovers.

De C-Crosser ging in 2012 uit productie en werd pas in 2017 opgevolgd door de Citroën C5 Aircross. De Citroen C5 Aircross deelt techniek met de Peugeot 3008/5008 en Opel Grandland X. Die twee auto’s zijn beide al een tijdje geleden geïntroduceerd met een plug-in hybride aandrijflijn. Je kunt nu un bij un optellen et voilà: de C5 Aircross Hybrid SUV is hier.

De C5 Aircross Hybrid SUV heeft twee motoren. Een verbrandingsmotor en een elektromotor, het systeemvermogen bedraagt 225 pk en het systeemkoppel is 320 Nm. De C5 Aircross Hybrid SUV heeft een accupakket van 13,2 kWh. Op een volle accu kun je 50 km/u puur elektrisch rijden. De maximumsnelheid op de elektromoto is 135 km/u, daarboven springt de verbrandingsmotor bij. Mocht de tank leeg zijn, duurt het zo’n 4 uur om ‘m weer op te laden.

Het is de eerste geëlektrificeerde auto van Citroen. Ondanks dat Citroen rijkelijk laat is met dergelijke techniek, zijn de Fransen wel ambitieus: in 2025 moeten alle Citroëns geëlektrificeerd zijn. In welke mate dat zal zijn, wordt niet vermeld. De Citroen C5 Aircross Hybrid komt naar Nederland halverwege 2020. Er is al wel een prijs bekend: 41.740 euro.