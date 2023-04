Dit is de ultieme Aventador Ultimae, zonder elektro

De ultieme Aventador Ultimae is lichter, klinkt beter en valt meer op. En geen elektromotor te bekennen die de wielen aandrijft.

Het kan zijn dat je niet geheel gecharmeerd bent van de nieuwe Lamborghini Revuelto. Moderner hoeft niet altijd beter te zijn. Objectief gezien is de nieuwe Revuelto beter dan zijn voorganger, maar objectiviteit speelt geen rol bij een supersportwagen.

Voor hen die het nog eventjes bij hun oude Aventador willen houden, is er goed nieuws: die kun je ook iets upgraden. In dit geval heeft de Duitse supercar-specialist Novitec een aantal spulletjes in de aanbieding voor de Lamborghini Aventador Ultimae. Vrij vertaald: de ultieme Lambo Aventador!

Carbon, heel veel carbon

Speciaal voor dit model van Lamborghini heeft de tuner uit Stetten (zo’n 100 km ten westen van München) een koolstofvezel bodykit ontwikkeld. Deze bestaat uit een nieuwe splitter, sideskirts, voorklep, motorkap en nog wat kleine delen.

De kit is met de windtunnel getest en moet de airflow ook daadwerkelijk verbeteren. Optioneel kun je het geheel afmaken een grote of een kleine achtervleugel. Of geen, dat kan natuurlijk ook.

Dan de wielen van de flink aangepoaste Aventador Ultimae. Die komen bij Vossen vandaan en zijn gesmeed en voorzien van centerlock-naven. Het is een breedset én en hoogteset.

Voor meten ze 9×20 inch, achter 13×21 inch. Mocht je zwart niet mooi vinden voor een velg, er is keuze uit 72 verschillende kleuren. Minder chique: de verlaging is geregeld met een setje verlagingsveren, geen aparte verstelbare schroefset ofzo. De veren verlgen de auto nog eens met 35 mm.

Ultieme Aventador Ultimae klinkt ook ultiemer

Om te zorgen dat je voldoende opvalt in je knaloranje Aventador Ultimae met bodykit, kun je kiezen voor een sportuitlaat. Als we dat horen zijn we benieuwd was zo’n auto standaard heeft voor uitlaat.

Naast meer kabaal is de nieuwe uitlaat 19 kilogram lichter, dus er was zeker iets winst te behalen. Of het ook extra vermogen oplevert, zegt Novitec niet. Met 780 pk kom je dan ook niet heel erg veel te kort.

