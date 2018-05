Ford Model A geruïneerd door onoplettende oelewapper

R.I.P.

Sommige klassiekers zijn van onschatbare waarde. Niet alleen omdat ze simpelweg ontzettend oud en waardevol zijn, maar ook omdat er een jarenlange geschiedenis aan verbonden is. Dit is met name het geval wanneer de wagen al decennia rondgaat binnen een bepaalde familie. Wanneer zo’n wagen sneuvelt, voelt het als het einde van de wereld. Of ze het nu willen of niet, de Amerikaanse familie Smith kan hier nu over meepraten.

De familie was afgelopen week betrokken bij een dramatisch incident waarbij hun Ford Model A bijna total loss gereden werd. William Smith, de huidige eigenaar van de Ford die al generaties in het bezit van de familie is, parkeerde zijn wagen recentelijk aan de kant van de straat, terwijl hij naar zijn werk ging. Enkele momenten later hoorde hij een verschrikkelijk geluid en ging hij kijken wat er precies aan de hand was. Tot zijn grote verdriet ontdekte hij dat het precies zijn auto was die bij het ongeluk betrokken was. Een vrouw in een Toyota Corolla lette niet op, kwam op de verkeerde helft van de weg terecht en reed vol in op de geparkeerde klassieker, met als resultaat dat de Ford Model A totaal geruïneerd was.

Na een kort onderzoek bleek dat de Ford Model A, uit 1931, ernstig gehavend was. Niet alleen het frame van de wagen was gebogen, het motorblok was gespleten, alle vier de wielen waren geknakt, het differentieel was gebroken en de motorkap vloog meters verderop. Smith’s reactie op het incident is meer dan begrijpelijk.

“I think they call it a panic attack, because I was crying and my hands were shaking uncontrollably. ]…] She got back into her car and tried reversing, so I got behind it [to block her], but she wasn’t going to be able to get out anyway because her car was stuck in the spokes of my car’s wheel,” he said. “So she took off on foot, but the cops caught her about 20 mins later in a [nearby] neighborhood.”

Ondanks het tragische ongeval weet de familie er nog de zonnige kant van in te zien. Vader en zoon willen de auto binnenkort samen opnieuw op gaan bouwen. Het zal ongetwijfeld een project van enorme magnitude zijn, maar het tweetal is niet bereid hun parel zomaar op te geven. (Bron: The Drive)