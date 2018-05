Autoblog advies: Hot Hatch voor AB-prominent (12 mille)

Snel, nu het nog kan!

Als we kijken in de comment-statistieken aan het einde van elk jaar, is er altijd een naam die komt bovendrijven: @E34M5Touring. De beste man is al jarenlang goed voor vele reacties in de comment-sectie. Tim (zoals zijn moeder hem genoemd heeft) mag terug kijken op een heel interessant verleden qua auto’s. Op dit moment rijdt hij in de meest legendarische auto ooit gebouwd, een Alfa Romeo 159 Sportwagon. Nondeju.

Tim heeft het voorrecht gehad om in enorm veel verschillende auto’s gereden te kunnen hebben. Dat niet alleen, zijn historie aan ex-auto’s is bijna groter dan het aantal ex-mannen die Anouk hebben bezwangerd. Tim is van plan om binnen niet al te lange tijd te verhuizen naar de Verenigde Staten. Voordat hij de oversteek maakt, wil hij graag nog eens een echte Hot Hatch bezitten. Een compacte, lichtvoetige en vooral leuke auto. Hij heeft daarvoor een budget van ongeveer 12 mille over. Omdat Tim binnenkort gaat verhuizen, moet de auto relatief eenvoudig door te verkopen zijn. Dus geen getunede auto’s of exemplaren met meer dan 110.000 km op de klok. Hoe lager hoe beter. Tim is verder vrij groot van stuk: 2,08 meter lang en 135 kilogram schoon aan de haak. Het moet wel een auto zijn waar hij een beetje in kan passen. Zelf zat hij te denken aan een Renault Sport Clio of een Abarth Grande Punto, maar hij laat zich graag verrassen.

Huidige /vorige auto's: Alfa Romeo 159 (!) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 12.000 Jaarkilometrage: 35.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nog 1x een tof speeltje voor ik naar de US ga Gezinssamenstelling: Single Voorkeursmerken /modellen: Renault Clio RS & Abarth Punto No-go modellen / merken: Geen!

Renault Clio Renault Sport 200 Cup

€ 11.500

2012

70.000 km

Volkswagen Golf I GTI, Peugeot 205 GTI, Renault Clio Williams. Deze Renault hoort eveneens in dat lijstje van legendarische hot hatches thuis. De Clio III Renault Sport is een van de laatste klassieke, analoge auto’s in zijn klasse. De atmosferische 2-liter motor is natuurlijk de grote attractie van de auto, zou je denken. Dat is deels waar. De motor is inderdaad een ouderwetse heerlijkheid. Onderin geeft ‘ie niet echt thuis, maar de gaspedaal respons is zeer direct en bovenin is er meer dan 200 pk voorhanden. Dankzij het atmosferische karakter kun je ze bijna per pk doseren. Het interieur is saai, ietwat kaal en best wel lelijk, eigenlijk. Renault Sport pakt alleen de dingen aan die er toe doen, dus je zit op uitstekende Recaro’s en het stuurwiel en de pookknop zijn met zacht leder omtrokken. Ga absoluut voor het ‘Cup’-chassis. Het draagt alleen maar bij aan de feestvreugde, de Clio R.S. wordt er nog directer door. In absolute zin is dit de snelste Hot Hatch ooit gebouwd, maar dat maakt totaal niets uit. Als glimlach-generator functioneert deze Clio uitstekend. Iets minder: als je erg groot bent (en dat ben je), is de zitpositie niet helemaal ideaal. Check hier het aankoopadvies zodat je weet waar je op moet letten bij aanschaf van zo’n Clio R.S..

Abarth Punto Evo Scorpione (199)

€ 10.500

2010

90.000 km

Als je na de Clio gereden te hebben met deze Punto een ommetje gaat maken, zul je enigszins teleurgesteld zijn. De disciplines waarin de Clio R.S. excelleert, daar weet de Grande Punto slechts een magere voldoende te scoren. Het stuurt op zich prima, maar zo direct, precies en vol gevoel als met de Clio is het niet. Bij het onderstel is het vooral heel erg hard, niet zozeer sportief afgestemd. Daar zit een verschil tussen. De motor klinkt heel erg heldhaftig en is in sommige situaties (onderin de toeren) beter dan de tweeliter van de Clio. Echter, de respons is minder, evenals de ‘doseerbaarheid’. De Punto Abarth voelt meer aan als een ‘getunede’ auto, dan een fabrieksexemplaar. Wat overigens ook een klein beetje zo is. Waar scoort de Abarth Grande Punto dan wel? Ten eerste de looks. Zeker in deze ‘Scorpione’-uitvoering is het een ontiegelijk dikke auto. Laat dat maar aan de Italianen over. Ook in het interieur zijn ze lekker aan de slag geweest. Je hebt zeker het idee in iets bijzonders te rijden, wat ook het geval is. Mocht je geen Scoprione kunnen vinden, er zijn zat Abarth Punto’s te vinden met het verplichte ‘esseesse’-pakket. De zitpositie voor langere mensen is redelijk goed. De stoelen zijn wat kort, maar qua ruimte zit je goed. Uiteraard hebben we ook een AB-Aankoopadvies gemaakt.

Opel Corsa OPC (D)

€ 10.250

2011

80.000 km

Gaat het je om zitpositie en niets anders, dan is deze Corsa zeer aan te raden. Ook voor langere mensen is de ruimte van de auto een verademing. Jazeker, de Corsa is een B-segment auto met voldoende ruimte. Wie had dat gedacht? Het is sowieso een beetje een vergeten wagen, deze Corsa OPC. Premium-rijders gaan voor een snelle MINI of Audi A1 en de echte enthousiasteling voor een Clio. Voor wie is de Corsa dan eigenlijk? Voor degene die een old-school Hot Hatch wenst. We beginnen met het uiterlijk, dat is gewoon erg dik. Dikke bumpers, forse skirts, enorme wielen, een centrale uitlaat en flinke dakspoilers: zo hoort een hatchback eruit te zien! Die lijn wordt doorgetrokken naar het interieur. Opel heeft echt zijn best gedaan om van de OPC wat bijzonders te maken. De 1.6 turbo voelt niet aan als een downsize-torretje en kan vrij eenvoudig gekieteld worden voor meer paarden. Qua wegligging lijkt de OPC meer op de Punto, dan de Clio. Dat is op zich ook logisch, want ze staan op hetzelfde onderstel. Het grootste nadeel van de Corsa OPC was altijd zijn prijs, maar gebruikt zijn ze prima in het budget te vinden. Nog een voordeel, ze zijn zeer betrouwbaar, getuige dit aankoopadvies van de Corsa D.

MINI Cooper S John Cooper Works (R56)

€ 11.950

2008

70.000 km

Uiteraard moet de MINI Cooper S benoemd worden. De auto heeft zo’n beetje het segment der peperdure hatchbacks gecreëerd. Bij de MINI lijkt alles te kloppen. De wegligging staat op een zeldzaam hoog niveau. Strak, stabiel en stevig. Wellicht een tikje aan de harde kant, maar dat is precies wat je moet willen bij een dergelijke auto. De besturing is mooi zuiver en de motor is lekker hitsig. Zeker in deze uitvoering is het een absoluut pareltje. Ze kunnen wel wat kuren hebben, dus check even dit aankoopadvies om te kijken waar je op moet letten. Het interieur is voor een B-segment auto uit de kunst. Alles ziet er keurig verzorgd uit qua afwerking, maar dankzij de overdreven styling toont het ook nog eens. Het is absoluut geen saaie auto, deze MINI. Nadeel is de prijs, in het budget zul je het moeten doen met een iets ouder exemplaar. Voor langere mensen is de zitpositie behoorlijk goed, mits de auto geen schuifdak heeft.

Honda Civic Type-R 30th Anniversary (EP3)

€ 11.900

2003

75.000 km

Ze zeggen weleens dat een echte autoliefhebber ooit een Alfa Romeo gehad moet hebben, voordat hij zich autoliefhebber mag noemen. Eigenlijk gaat die vlieger nog meer op voor een Type-R van Honda; dat zijn namelijk echte racers voor de openbare weg, geen opgewaardeerde Fiats. De EP3-generatie van de Civic was de eerste Type-R die officieel naar Europa toe kwam. De auto ziet er met zijn ‘braadvan’-proporties een beetje apart uit, maar de dik aangezette skirts, bumpers en wielen maken veel goed. Het interieur bestaat uit hard plastic en dat is maar goed ook. In deze auto moet je niet met het dashboard knuffelen. De Recaro-stoelen zijn magistraal, de zitpositie is meer dan puik. De pookknop zit in het dashboard, net als bij een MPV. Het ziet er niet uit, maar het werkt wel. De afstand tussen pook en stuur is nu veel kleiner. Daarbij schakelt de bak uit de kunst. Dat mag ook wel, want de de topattractie van de Civic, de 2.0 VTEC motor, moet toeren, heel veel toeren maken. Tel daarbij op dat de wegligging veel beter is dan zijn opvolger dankzij een hoogwaardiger onderstel en lager gewicht en je hebt een winnaar.

Peugeot 208 GTI

€ 11.950

2014

80.000 km

De 205 GTI is zoals bekend een legendarisch model, de 206 GTI was nogal ‘meh’. Gewoon een vlotte 206, that’s it. Ook bij de 207 waren de snelle versies niet echt bijzonder leuk. Gelukkig sloeg Peugeot heel sportief terug met de 208 GTI. Bij de 208 GTI stelde Peugeot orde op zaken. In vergelijking met zijn voorganger was de 208 veel lichter, wendbaarder en hitsiger. Zie deze rijtest met de 208 GTI voor meer hosanna. Precies wat je wil bij zo’n auto. De looks zijn welhaast perfect. Alles is decent dik, zonder dat je uit de toon valt. Precies zoals de 205 dat ook had. Het interieur is opgeruimd en biedt behoorlijk plaats aan langere mensen, alhoewel het niet perfect is. De 208 GTI is aanzienlijk jonger en je zal even goed moeten zoeken naar een exemplaar in het budget. Check dit aankoopadvies om geen kat in de zak te kopen.

BMW 323ti Compact M-Technik (E36)

€ 9.950

1999

35.000 km

Een unieke auto, deze Compact. In de Verenigde Staten ga je ze ook niet tegenkomen. De 323ti Compact was destijds het topmodel van de Compact reeks. Het was voor BMW destijds de bedoeling om met deze auto mee te kunnen doen in het C-Segment. Men neme een E36 3 Serie en hakt de kont eraf. Vervolgens zet je de ouderwetse en goedkopere achterasconstructie van de E30 eronder en klaar is je C-segmenter. Echt geslaagd was de auto niet te noemen, maar ze reden wel erg leuk. Zeker zo’n 323ti, die had namelijk een 2.5 liter grote, atmosferische zes-in-lijn onder de kap. In combinatie met een handbak (er was ook een automaat maar die wil je niet) en achterwielaandrijving heb je een zeer puristische hatchbak. Echt snel zijn ze niet, maar het klinkt wel uit de kunst. De wegligging is nog ouderwets BMW, maar niet zo verfijnd als de modernere Beemers van tegenwoordig. Omdat het zo’n unieke auto is, lijkt het een klassieker in wording. Zorg dus voor de meest unieke kleur en zo laag mogelijke kilometerstand en je kan de laatste maanden in Europa afschrijvingsvrij rijden!

YOLO: Nissan GTI-R (EGNN14)

€ 10.750

1994

85.000 km

Kennen we de Nissan Sunny nog? Korte geheugenopfrisser: het was een hatchback van Nissan uit de vroege jaren ’90 en was een geduchte concurrent voor Ritalin, Valdispert en Advil PM. Voor wie een beetje meer wilde, was er ook een Sunny GTI. Met de 145 pk sterke tweeliter uit de Primera was dat een uitstekende Hot Hatch. Maar er was nog een model daarboven en dat is deze GTI-R. Het is niet zomaar een bumperpakketje, werkelijk alles werd aangepakt. Zo kreeg de Sunny GTI-R de motor uit de Nissan 200SX, de uiterst goed te kietelen SR20DET. 300 tot 400 pk is op relatief betrouwbare wijze te extraheren. Maar ook standaard is deze auto bloedsnel, in 6,4 seconde knal je naar de 100 km/u. Dankzij de vierwielaandrijving lukt je dat keer op keer, in alle weersomstandigheden. In het budget zijn ze te vinden, maar je moet wel eventjes zoeken. Het aanbod is niet enorm. Kijk uit voor de Nissan Pulsar GTI-R, dat is dezelfde auto, maar dan rechtsgestuurd.

