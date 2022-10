Dit kost de nieuwe Ford Ranger als niet-Raptor

Ruim een jaar na de onthulling weten we eindelijk de prijzen van de normale Ford Ranger.

In de VS wordt je nog net niet uitgelachen met een Ford Ranger, maar het is geen auto waarmee je veel indruk markt. Voor Amerikaanse begrippen is het maar een lullig autootje. In Europa is het een ander verhaal. Hier is de Ford Ranger gewoon een dikke bak.

Omdat de Ranger niet zo lomp en onzuinig is als de grotere pick-ups is dit een auto die ook gewoon in Europa wordt verkocht. Sterker nog: het is de bestverkochte pick-up van Europa.

De nieuwe Ford Ranger is inmiddels alweer bijna aan een facelift toe, want de onthulling is al een jaar geleden. Toch was de Ranger nog altijd niet te bestellen, op de Raptor na.

Nu is het dan eindelijk zover: de orderboeken zijn geopend en de Nederlandse prijzen zijn bekend. De prijzen van de Ford Ranger beginnen bij €31.510 (exclusief btw en bpm). Voor dat bedrag krijg je een Ranger XL. Dat is niet de extra lange uitvoering, mocht je dat denken, maar gewoon de instapversie.

De standaarduitvoering beschikt over een 2.0 EcoBlue diesel met 170 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat. Daarnaast is er ook een versie met 205 pk en een 10-trapsautomaat.

De Raptor heeft een dikke 3.0 V6 met 288 pk en 491 Nm aan koppel. Wat deze moest kosten wisten we al, maar voor de volledigheid zullen we het nog een even een keer vermelden. De Raptor heb je vanaf €54.700.

De Raptor is ook de eerste versie van de Ranger die uitgeleverd wordt. Dat zal in begin 2023 het geval zijn. De normale versies zullen pas vanaf medio 2023 geleverd worden, ruim anderhalf jaar na de onthulling.

Concurrentie

Pick-ups zijn geen gemeengoed in Nederland, dus er is niet heel veel concurrentie. Een van de belangrijkste rivalen is de nieuwe Volkswagen Amarok. Dat is namelijk dezelfde auto in een ander jasje. Daar hebben we alleen nog geen prijzen van. Van de Toyota Hilux weten we wél de prijs, en die ligt een stuk lager. De Hilux is er al vanaf €23.675. Verder is er eigenlijk alleen nog de Isuzu D-Max. Die staat vanaf €25.975 in de prijslijst. De Ranger is dus niet meteen de goedkoopste pick-up die je kunt krijgen.